Moda E-Ticaret Lideri Trendyol

Internet alışverişinin moda sektöründeki lideri Trendyol

Perapost Dergi ve CRIF araştırma şirketinin hazırladığı Türkiye’nin en büyük 100 perakende şirketi listesinde moda sektörünün e-ticaret lideri Trendyol oldu.

Perapost Dergisi ve CRIF araştırma şirketinin iş birliği ile hazırlamış olduğu en büyük 100 perakende şirketlerinin yer aldığı listede Trendyol, moda e-ticaret sektöründe ilk sırada yerini aldı. Trendyol, 2015 yılında 600 milyon TL ciro açıklayarak Türkiye’de kara geçen ilk ve tek e-ticaret sitesi olurken 2016 yılında kaydettiği %80 büyüme ile liderlik konumunu pekiştirdi. Türkiye’de online alışveriş yapan kadınların %70’ine ulaşan Trendyol aynı zamanda %90 organik ziyaretçi trafiği ile müşteri memnuniyeti konusunda da sektör lideri konumunu koruyor. Teknolojiye yaptığı yatırım sayesinde trafiği ve satışlarının %65’i mobil üzerinden geliyor. Trendyol.com 2017 yılında da %80 büyüyerek, 1,8 Milyar TL ciroya ulaşmayı hedefliyor. Dünya’da başarısı ile adından söz ettiren Trendyol; kurulduğu günden bugüne Dünya devi şirketler arasında olan Google, Facebook, Amazon ve Linkedin gibi pazar lideri şirketlerin yatırımcıları arasında olan Tiger Global, Kleiner Perkins Caufield Byers ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası gibi lider yatırımcılardan yatırım desteği aldı.

Trendyol büyüme hızı ve karlılık gibi metriklerde de sektörde bilinen Zalando, Asos ve Zulily gibi yurtdışı muadillerinin önünde olup aynı zamanda dünya üzerinde hem pazar lideri, hem de hızla büyümeye devam eden birkaç e-ticaret şirketinden biridir.

@HandeArpaligil