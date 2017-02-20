Model Uçaklar Bulutlara Havalacak

Gençler hayallerine, model uçaklar gökyüzüne uçacak!

Havacılığın gelecekteki temsilcileri “İstanbul Liseler Arası Model Uçak Yarışması”nda buluşuyor. İstanbul Teknik Üniversitesi’nin desteklediği proje ile öğrenciler adım adım model uçaklar tasarlayarak, üretimini gerçekleştirecekler.

İGA İstanbul Yeni Havalimanı ana sponsorluğunda, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)’nün desteği ile İstanbul’da her yaştan lise öğrencisinin katılabileceği İGA – İstanbul Liseler Arası Model Uçak Yarışması için başvurular 20 Şubat’ta başlıyor. Bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek yarışma havacılık alanında farkındalık yaratarak bilgi düzeyinin artırılması, gençlerin havacılık ve uçak mühendisliği gibi alanlara yönelmesi ve bu alanda kaliteli iş gücü oluşturmayı amaçlıyor.



İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, bu yarışmanın havacılık tutkusu olan gençlerin gelecek idealleri açısından son derece önemli olduğunu ifade etti. Rektör Karaca: “Üniversitemiz desteğiyle bu yıl ikincisi düzenlenen ve öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği yarışmanın sürdürülmesi oldukça mutluluk verici. Yeni Vecihi Hürkuşlar, Nuri Demirağ’lar neden çıkmasın? İstanbul Teknik Üniversitesi’nin rektörü olarak, yarışmaya katılacak herkese başarılar diliyorum” diye konuştu.

Yarışmanın ana sponsoru İGA İstanbul Yeni Havalimanı CEO’su Yusuf Akçayoğlu ise ikinci kez sponsor oldukları yarışmanın, havacılık sektörünün geleceğinde yer alacak gençlerin çalışmalarını desteklemek adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti. Yusuf Akçayoğlu, gençlerin havacılık çalışmalarını önümüzdeki dönemlerde de destekleyeceklerini ve böylece öğrencilere mesleki bir kazanım sağlamak istediklerini söyledi.



İstanbul Liseler Arası Model Uçak Yarışması; kuramsal eğitim, uygulamalı eğitim ve final olmak üzere dört aşamadan oluşacak.İlk aşamada öğrenciler; 250 kelimeyi geçmeyen bir niyet yazısıyla birlikte referans mektuplarını, www.hayallerineuc.com internet sitesi üzerinden 10 Mart tarihine kadar iletecekler. Sonraki adımda, ön değerlendirme ekibi bu başvuruları inceleyerek eğitimlere katılacak 40 öğrenciyi belirleyecek ve seçilen öğrenciler üç haftalık eğitimlere katılacak. Öğrenciler, kuramsal eğitimlerin tamamlanmasının ardından, uygulamalı eğitim aşamasına geçiş için hazırlanan değerlendirme sınavına girecekler. Bu sınavı da başarıyla geçecek 20 öğrencinin katılacağı uygulamalı eğitimler İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesinin öğretim üyeleri ve mühendisleri tarafından verilecek. 5 hafta sonu boyunca sürecek eğitimde öğrenciler, bir model uçağı gruplar hâlinde, adım adım tasarlayacaklar. Çalışmalar, 14 Mayıs’taki yarışma finalinde seçiciler kurulunun (jüri) beğenisine sunulacak ve yarışmacılar sürpriz ödüller için yarışacak.

@HandeArpaligil