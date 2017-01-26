Monster ile Eşsiz Oyun Performansı

Yeni nesil oyunlarda gerçekçilik dozu her geçen gün biraz daha artarken, bu oyunların grafik detayları ve oyun içi fizik etkileşimleri de giderek karmaşık bir hal alıyor. Ancak oyun tutkunlarının bu hesaplamalarla ilgilenmek yerine, oynadıkları oyunlara odaklanmaları gerekiyor. Elbette bunun için Monster Abra A5 V8.1.2 15.6″ gibi performanslı bir oyun bilgisayarı gerekiyor.

Aksiyon, FPS, MOBA, RPG, strateji veya yarış türlerindeki oyunlarda tatmin edici başarım gösteren Monster Abra A5 V8.1.2 15.6″ Oyun Bilgisayarı; ekranından dahili donanım bileşenlerine kadar her noktasıyla, gerçek gamerlara hitap ediyor.

Oyunları Gündüz veya Gece Oynamanız Fark Etmez

15.6 inç genişliğindeki mat ekranı sayesinde, gündüz saatlerinde ve aydınlık ortamlarda, ekran parlaması olmaksızın sevdiğiniz oyunları oynayabilmenizi sağlayan bu oyun bilgisayarı, IPS paneliyle, renk doğruluğu ve canlılığı konusunda tüm gamerların beğenisini kazanıyor.

Kırmızı renkli arka aydınlatmalı klavyesiyle karanlıkta veya günün ilerleyen saatlerinde oyun keyfinizden mahrum kalmanızın önüne geçen Monster , oyunlardaki sesleri takip edebilmeniz için yüksek ses gücü sunan kulaklık/hoparlö r çıkışıyla geliyor. Kaliteli ses veren 2×2 Watt gücündeki dahili hoparlörleriyle dikkat çeken modelde, oynadığınız oyunları Stream servislerinden yayınlamanıza yardım eden mikrofon ve HD Web kamera yer alıyor.

Intel ve NVIDIA İkilisiyle Oyunlara Meydan Okuyun

LAN partilerine katılıyor veya internet üzerinden online oyunlar oynuyor, rakiplerinizle mücadelenizde kendinize güçlü bir yardımcı arıyorsanız, rahatlıkla yönelebileceğini z model, Intel Core i7-6700HQ işlemciyle güç kazanıyor. İşlemciye yük bindiren online ve senaryo temelli oyunlarda performans darboğazı yaşamanızın önüne geçen Abra A5 V8.1.2, NVIDIA GeForce GTX 965M grafik işlemcisiyle, detaylı oyun sahnelerini akıcı şekilde takip edebilmenize olanak veriyor.

Kendine ait 4 GB kapasiteli belleği bulunan Maxwell mimarili grafik işlemci, DirectX 12 destekli oyunlar başta olmak üzere güncel bütün oyunları yüksek performansla oynamanıza imkan tanıyor. En yoğun çalışma süreçlerinde bile çift fanlı yapısı sayesinde serin çalışan Abra A5 V8.1.2 , 8 GB kapasiteli DDR4L belleği ve M.2 formundaki 240 GB kapasiteli SSD’si ile oyunları en hızlı şekilde yükleyip oynayabilmenizi sağlıyor.

Sırt Çantanızda Canavar’a Yer Açın

Evde ya da yolculukta olmanız fark etmeksizin daima yanınızda taşıyacağınız güçlü bir oyun arkadaşı olan Monster Abra, İnternet’e hızlı ve kesintisiz bağlanabilmeniz için Gigabit Ethernet çıkışı ve Intel’in Dual Band 802.11ac destekli kablosuz ağ bağdaştırıcısıyl a zenginlik kazanıyor. Akıllı aygıtlar veya farklı çevre birimleriyle bağlantı kurup veri aktarımı yapabilmenize dahili Bluetooth ile kolaylaştıran model, USB 2.0, USB 3.0 ve USB 3.1 (Type-C) portlarıyla da güncel kullanım senaryolarına uyum gösteriyor.

En yeni teknolojilerle donatılan, güçlü donanımlı ve gamer kimliğinizi yansıtan şık bir oyun bilgisayarı edinmek istiyorsanız, 15.6 inçlik Abra A5 V8.1.2 size bunlardan çok daha fazlasını vadediyor.

@HandeArpaligil