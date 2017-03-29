Monster Notebook’un Dubai Teknik Servis Merkezi

Monster Notebook Dubai’de

Teknik Servis Merkezi Açtı

Sunduğu benzersiz satış sonrası desteğe çok önem veren Monster Notebook, hâlihazırda satış ofisinin bulunduğu Dubai’de teknik servis merkezini hizmete soktu.

Sektöre girdiği 2005 yılından beri mümkün olan en yüksek müşteri memnuniyetini sağlamayı hedefleyen Monster Notebook, Dubai’de açtığı teknik servis merkeziyle Türkiye’de sunduğu satış sonrası desteği yurtdışındaki kullanıcılarına da sunmaya başlıyor.

Tüm ürünlerinde 2 yıl garanti sunan Monster, kullanıcılarına ömür boyu servis hizmeti de sağlamasıyla rakiplerinden ayrılıyor. Yani Monster kullanıcıları, garanti kapsamında olsun olmasın satın aldıkları bir ürünü Monster teknik servisine götürüp temizlik veya format gibi bakım hizmetlerini ya da satın aldıkları bellek modülü, hard disk gibi parçaların montajını ücretsiz olarak yaptırabiliyorlar.

Kullanıcıların teknik servise bıraktıkları ürünü 3 iş günü içerisinde teslim etmeyi vadeden Monster, anlaşmalı olduğu kargo şirketleri aracılığıyla Türkiye’nin her yerindeki kullanıcılarına bilgisayarlarını ücret ödemeden teknik servise ulaştırma imkânını da sunuyor. Satın alınan bir bilgisayardan memnun kalınmaması durumunda 15 gün içerisinde herhangi bir sebep göstermeksizin iade etme imkânı da Monster’ın bir diğer artısı.

İstanbul ve Lefkoşa mağazaları dışında Dubai’de de bir satış ofisi bulunan firma, benzersiz satış sonrası desteğini bu şehre de taşımayı amaçlıyor. Monster Notebook Genel Müdürü İlhan Yılmaz, konuyu şu sözlerle değerlendirdi, “Monster ürünü satın alan herkesi Monster ailesinin yeni bir üyesi olarak görüyoruz ve tüm hizmetlerimizi bu anlayışla sunuyoruz. Örneğin, tüm kullanıcılarımıza ömür boyu ücretsiz bakım hizmeti sunuyoruz. Teknik servis süresi kanunen 20 iş günü olmasına rağmen biz büyük bir özveriyle ürünleri 3 iş günü içinde teslim etmeye çalışıyoruz. Türkiye ve Dubai arasındaki iş ilişkileri de yıldan yıla artıyor. Dubai’de pek çok Türk şirketi mevcut. Bunun yanında oradaki şirketlerde çalışan veya iş için Dubai’ye giden pek çok kişi var. Dubai’de teknik servis merkezi açarak daima kullanıcılarımızın yanında olmayı hedefliyoruz. Böylece Dubai’de çalışan veya iş için Dubai’ye giden bir Monster kullanıcısı Türkiye’deki hizmetin aynısını orada da alabilecek.”

@HandeArpaligil