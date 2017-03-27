Monster Notebook ve Frpnet’ten Tasarım Yarışması

Monster’dan Abra A5 V10.2 15.6” Oyun Bilgisayarı Ödüllü Tasarım Yarışması

Monster Notebook ve Frpnet işbirliğiyle ikinci kez düzenlenen tasarım yarışması, oyun tutkunlarına yüksek performanslı oyun bilgisayarı kazanma şansı sunuyor. Monster’ın birbirinden etkileyici modellerinden esinlenerek oluşturduğu tasarımla jürinin beğenisini kazanan şanslı bir kişi Abra A5 V10.2 15.6” Oyun Bilgisayarı’nın sahibi olacak.

Katılımcıların Monster Notebook’un internet sitesindeki modelleri temel alarak dijital ortamlarda hazırladıkları tasarımlar aralarında Yıldıray Çınar, Ertaç Altınöz, Koral İlhan, Berk Gerşon gibi çizer ve illüstratörlerin olduğu jüri tarafından değerlendirilecek. Tasarımların değerlendirmeye alınması için 21 Nisan 2017 tarihine dek gönderilmiş olması gerekiyor.

7. nesil Intel® Core™ i7-7700HQ işlemcisi ve 4GB GDDR5 belleğe sahip Direct-X 12 destekli NVIDIA® GeForce® GTX1050Ti grafik kartına ek olarak 540 MB/s okuma – 465 MB/s yazma hızına sahip SSD depolama birimi ve 2133MHz hızında 8 GB DDR4L belleği bulunan Abra A5 V10.2 15.6” en yeni oyunları ve yüksek performans gerektiren yazılımları rahatlıkla çalıştırabilecek güçte bir bilgisayar. Bu performans canavarını kazanmak için uyulması gereken yarışma kurallarını aşağıda bulabilirsiniz.

Yarışma Kuralları:

Yarışmanın jürisi Yıldıray Çınar, Ertaç Altınöz, Koral İlhan, Berk Gerşon, İlhan Yılmaz, Özgür Ersin, Özay Şen ve Kayra Keri Küpçü’den oluşmaktadır.

Katılımcılar Monster Notebook’un resmi web sitesindeki Monster modellerinden dilediklerini seçerek, arzu ettikleri biçimde canavar haline getirecekler.

Monster modellerinden dilediklerini seçerek, arzu ettikleri biçimde canavar haline getirecekler. Katılımcılar, çalışmalarını Photoshop dâhil istedikleri programı kullanarak tasarlayabilirler.

Katılımcılar yarışmaya istedikleri sayıda çalışmayla katılabilirler.

Yarışmaya gönderilen çalışmaların başka yerde kullanılmamış olması, daha önceki yarışmaya katılanlardan kopyalanmamış olması, tasarımın başka bir platformda ödül kazanmamış olması veya başka bir yerden alınmamış olması gerekmektedir. Bu ve bunun gibi kriterlere uymayan çalışmalar, katılımcı uyarılmaksızın diskalifiye edilecektir.

daha önceki yarışmaya katılanlardan kopyalanmamış olması, tasarımın başka bir platformda ödül kazanmamış olması veya başka bir yerden alınmamış olması gerekmektedir. Bu ve bunun gibi kriterlere uymayan çalışmalar, katılımcı uyarılmaksızın diskalifiye edilecektir. Yarışmaya gönderilen her çalışma Frpnet ve Monster Notebook tarafından koruma altına alınacaktır.

Çalışma üzerinde Monster Bilgisayar’ın logosunun bulunması zorunludur.

Katılım Şekli:

Katılımcıların, çalışmalarını 21 Mart – 21 Nisan tarihleri arasında yarisma@frpnet.net adresine göndermeleri gerekiyor. E-posta içerisinde yarışmacının ismi, soyismi, adresi ve telefon numarası bulunmalıdır.

tarihleri arasında adresine göndermeleri gerekiyor. E-posta içerisinde yarışmacının ismi, soyismi, adresi ve telefon numarası bulunmalıdır. Çalışmalar sadece dijital ortamdan kabul edilecektir.

Çalışmalar en az 150 dpi ve en az 2000 piksel genişlik veya yükseklikte olmalıdır.

ve en az genişlik veya yükseklikte olmalıdır. Katılım süresinin sonlanmasının ardından kazanan kişi en geç 1 ay sonrasında FRPNET ve Monster Notebook’un resmi Facebook adresleri üzerinden duyurulacaktır.

@HandeArpaligil