Monster Oyunseverlere Kavuşacak

Monster oyunseverlere GIST 2017’de buluşma sözü verdi

Türkiye’deki tüm oyunseverlere müjde olan GIST 2017, 2 Şubat’ta kapılarını ikinci kez açması bekleniyor ve Monster da bu etkinliğin çok önemli bir parçası. Yerli ve yabancı pek çok firmanın katılacağı fuarda, Monster Notebook da oyun turnuvası sponsorlukları ve çok özel ödüllerle bu etkinliğin bir parçası olacak.

Gamecell tarafından düzenlenen League of Legends turnuvasının teknoloji sponsoru olan Monster Notebook, GIST 2017’de oynanacak olan turnuvanın final maçlarına muhteşem oyun bilgisayarlarıyla güç verecek. Monster’ın performansını merak eden tüm oyun tutkunları fuar boyunca markanın ürünlerini yakından görebilecekler.

Ayrıca 18 Ocak tarihinde Monster’ın Facebook sayfası üzerinden başlayan yarışmanın kazananı, ödülü olan Monster Abra A5 V8.1.2 Oyun Bilgisayarı’na fuarda kavuşacak. Eğer o şanslı kişi siz olmak isterseniz yarışmaya katılma fırsatı devam ediyor.

Abra A5 V8.1.2 oyun bilgisayarını kazanmak için beğendiğiniz bir Monster modelini oyun blokları, oyun hamuru, toprak, karton gibi farklı malzemeler kullanarak ve hayal gücünüzü de katarak yapın. Ardından bunu bir videoyla #monsterlarcanlanıyor etiketiyle Facebook, Twitter veya Instagram’dan herkese açık olarak paylaşmanız gerekiyor. Katılımınızın geçerli olması için Monster’ın Facebook sayfasındaki yarışma duyurusunu herkese açık olarak paylaşmayı unutmayın. Yarışmaya ilişkin detaylara ve kurallara https://www.facebook.com/notes/monster-notebook/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Oyun ve eğlence dolu 4 gün geçirmek için siz de 2-5 Şubat arasında Gaming İstanbul 2017 Oyun Fuarı’nı mutlaka ziyaret edin. Oyun bilgisayarlarındaki en yeni donanımları görmek ve Monster oyun bilgisayarlarının performansına bizzat şahit olmak için fuar alanında Monster’ı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

@HandeArpaligil