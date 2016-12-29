Monster Tulpar T5 V8.1 ile Oyun Dünyasının İçine Girin

Monster Tulpar T5 V8.1 oyun bilgisayarı size farklı bir dünyanın kapılarını açıyor diyebilirim. Bir dizüstü bilgisayar ile böyle bir güce sahip olmak artık hayal değil

Uzun süredir oyun bilgisayarları ile ilgili kafamda soru işaretleri vardı. Çünkü güçlü bir oyun bilgisayarına sahip olabilmek için, hatta grafik çalışması yapabileceğim bir bilgisayara sahip olabilmek için maalesef masaüstü bilgisayara bağlı kalmak zorunda kalmam gerektiği hissiyatı vardı. Ancak Monster markasının masaüstü bilgisayar deneyimini, dizüstüne taşıdığını bizzat görünce bütün fikrim değişti diyebilirim. Geçtiğimiz hafta Silikon Vadisi Tv programımızın Test Merkezi kısmında incelediğimiz, Monster Tulpar T5 V8.1 gerçekten göz dolduran özelliklere sahip diyebilirim.

15.6″ ekran boyutuna sahip olan ve oyun oynarken yansıma yapmaması için özel olarak G-SYNC teknolojili Mat IPS LED Ekran gerçekten çok güzel bir oyun deneyimi sağlıyor. 14 nm. üretim teknolojisine sahip 6. nesil Skylake mimarili i7 6700 HQ serisi ve 16 nm. üretim teknolojisine sahip masaüstü deneyimi sunan Pascal mimarili 6 Gb GDDR5 Ekran kartı ile inanılmazı başarıyor.

8 Gb DDR4 2133 MHz bellek (64 Gb’a kadar arttırılabiliyor) 256 Gb M2 Sata PCIe 3.0×4 SSD (Okuma 1570 MB/s-Yazma 540 MB/s) ve 1 TB 7200 RPM mekanik disk. Toplam 4 disk desteği ile maksimum depolama toplamda 6 TB olabiliyor (2 adet M.2 SSD ve 2 adet 2.5″ HDD). RGB arka aydınlatmalı klavye (16.4 milyon renk), 3xUSB 3.0 Portu (USB 3.1 Gen1), 2xUSB 3.1 Gen2 Portu (Type-C), 1xHDMI ve 2xMini Display Portu 1.3 ile toplam 3 ekrana görüntü aktarabilme imkanı, Çift Fan Desteği, VR desteği ve bitmek, tükenmek bilmeyen özellikler.

Donanım haricinde ise, en çok dikkatimi çeken kısımlarından bir tanesi dizaynı oldu. Bu kadar özelliği barındıran ve güçlü bir masaüstü oyun bilgisayarının tüm olanaklarını sunan bir dizüstü bilgisayarın ağırlığının 2.5 kg. olduğunu duymak gerçekten şaşırtıcıydı. 25.8(H) mm. kalınlık ile normal bir dizüstü bilgisayardan hiçbir farkı olmayan, hatta birçoğundan zarif duran bu modelin kasası ise fırçalanmış alüminyum ile kaplanmış. Fırçalanmış olmasının verdiği avantaj ile kir, toz ve çizik göstermeyen kasa gerçekten şık görünüyor.

Monster markasının Tulpar T5 V8.1 modeli ve diğer modelleri için sunduğu en büyük avantaj ise, kişiselleştirilebilir olması. Diğer markaların oyun bilgisayarlarında kullanıcıya sunamadığı esnekliği açık bir şekilde kullanıcılara avantajlı bir şekilde sunan Monster Notebook‘un 10 yılı aşkın tecrübesiyle geliştirilen modelleri satın alırken, size uygun olan istediğiniz özellikleri ekleyip çıkarabiliyorsunuz. Tıpkı masaüstü bir bilgisayar gibi diyebilirim. Bununla da kalmıyor, ürünü satın aldıktan sonra kendiniz Hard Disk veya Ram ini arttırabiliyorsunuz ve bunu yaparken hiçbir kısıtlama ile karşılaşmıyorsunuz. Yani garantiniz sona ermiyor. Örneğin, yurtdışına çıktığınız ve sahip olduğunuz modele bir ekleme yaptınız veya yurtdışından modelinize uygun bir parça getirttiniz, bu parçayı gönül rahatlığıyla kullanabiliyorsunuz ve garantiniz bozulmuyor.

Daha da önemlisi, servis süresi hizmeti, ürününüzde bir problem olduğunu düşünüyorsanız ve ürününüzü servise gönderiyorsanız, ürününüz kargo süreleri hariç 3 gün içerisinde onarılıyor. Satın aldığınız üründe 1 piksel hatası dahi olsa ürün değiştiriliyor veya satın almış olduğunuz ürün oynamak istediğiniz oyunu çalıştırmıyorsa, satın aldıktan 15 gün içerisinde değişim yapabiliyor veya ürünü iade edip paranızı geri alabiliyorsunuz.

Monster Notebook Genel Müdürü İlhan Yılmaz, geçtiğimiz hafta radyo programımızın konuğu olmuştu. Kendisiyle yaptığımız söyleşi de VR teknolojilerden, Monster Notebook mağazasındaki yeniliklerden ve bir Türk markası olarak yakaladıkları başarıdan bahsetmiştik. Siz okuyucularıma tavsiyem yeni yıl için bir dizüstü bilgisayarı veya oyun bilgisayarı almak istiyorsanız, satın almadan evvel mutlaka Monter Notebook mağazasını ziyaret etmeniz veya İstanbul dışında bulunuyorsanız, geçtiğimiz hafta Silikon Vadisi Test Merkezi‘nin konuğu olan Monster Tulpar T5 V8.1 için hazırladığımız ve televizyon programımızın daha detaylı ve geniş kapsamlı incelemesini aşağıdaki linkten izlemenizi tavsiye ederim. Monster Tulpar T5 V8.1 modeli ise, kısa bir süre için kampanyalı fiyat ile 5.999 TL den tüketicilere sunuluyor.

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