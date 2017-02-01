Monsterlar GIST 2017’de Canlanıyor

Monsterlar Gaming İstanbul fuarını bekliyor

Türkiye’de oyun fuarı denilince ilk akla gelen fuarlardan biri olan Gaming İstanbul bu sene Canavarlara ev sahipliği yapıyor. 2-5 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan Gaming İstanbul, Monster Notebook’un katılımıyla heyecanlı turnuvalara ve çeşitli ödüllere ev sahipliği yapacak. Yarıyıl tatilinde yer alması sebebiyle yoğun ilgi beklenen Gaming İstanbul 2017 fuarında oyunseverler Monsterlar ile buluşacak. Monster Notebook’un özel ödüllü yarışma ve eğlenceli etkinlikler düzenleyeceği bu fuar yarın başlıyor.

3 Şubat Cuma günü Gaming İstanbul ana sahnesinde, Monster’ın Facebook sayfası üzerinden #monsterlarcanlanıyor etiketiyle başlatıp düzenlediği yarışmanın kazananları ödüllendirilecek. Yarışmanın birincisi Monster Abra A5 V8.1.2 Oyun Bilgisayarı’nın, ikincisi FIFA 17’nin, üçüncüsü ise Overwatch oyununun Monster Notebook Kurumsal İletişim Müdürü Kayra Küpçü’nün takdimiyle sahibi olacak.

Monster teknoloji sponsorluğunda gerçekleştirilen Gamecell Hive League of Legends maçlarının finallerini de oyuncular ana sahneden takip edebilecekler.

Gaming İstanbul oyun fuarında Gamecell standında oyuncular Monster oyun bilgisayarlarını yakından deneyimlemenin keyfini çıkartacaklar. Dört gün boyunca sürecek etkinliklerde oyuncular 2016 yılının en iyi oyunlarından olan Battlefield1, Doom, GTA 5, Dishonored 2, Titanfall 2, Call of Duty: Infinite Warfare, Watch Dogs 2 ve daha birçok oyunu Monster Notebook’lar üzerinde denerken, düzenlenen yarışmalarda çeşitli ödülleri de evlerine götürebilecekler. Yarıyıl tatilinde çocuklarıyla keyifli vakit geçirmek isteyen anne-babalar bu fuarı ziyaret edebilirler.

@HandeArpaligil