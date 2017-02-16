Moovit Görme Engelli Kullanıcıları Düşünüyor

Moovit’in Erişilebilirlik Odaklı Özellikleri ile Görme Engelli Kullanıcılar Çok Daha Kolay Toplu Taşıma Kullanabiliyor

Dünyada yer alan 40 milyonu aşkın görme engelli kişinin büyük bir çoğunluğu toplu taşıma kullanıyor. Moovit de bu kişileri düşünerek bir güncelleme yaptı. Moovit, VoiceOver ve Talkback entegresyonu ile birlikte, bugün dünyada hiçbir ulaşım uygulamasının ulaşamadığı kadar çok kullanıcıya ulaşıyor. Cihazlarında VoiceOver ve Talkback aktif olan görme engelli kullanıcılar için uygulamanın tüm ekranları erişilebilir. Kullanıcılar yol boyunca Canlı Yol Tarifi, durakları yaklaştığında İnme Zamanı Bildirimleri ve durağa geldik bildirimleri gibi Moovit’in tüm özelliklerinden faydalanabilirler.

Moovit ekibi, erişilebilirlik özelliklerini geliştirirken, görme engelli toplu taşıma kullanıcıları için verimli çalıştığından ve kullanımının kolay olduğundan emin olmak adına, ilk elden deneyimi ve geri bildirimleri bulunan görme engelli bir geliştirici ile çalıştı.

Akdeniz Üniversitesi Görme Engelliler Birim Sorumlusu Sarper Arıkan “Görme engelli bireyler için sosyal ve ekonomik yaşama entegre olabilmeleri adına, toplu taşıma olanaklarından etkin faydalanabilmeleri önemlidir. Evrensel tasarım felsefesine göre tasarlanan Moovit toplu taşıma bilgilendirme aplikasyonu hem Android hem de iOS üzerinde engelli, engelsiz fark etmeksizin tüm bu kolaylıklarıyla sunulmaktadır. Herkes için, herkese yönelik bir uygulama yolunda ilerleyen Moovit, sosyal yaşamda toplu taşıma bilgilendirme yazılımlarının yeni yüzü olmaya siz değerli kullanıcılarıyla, devam edecektir.” sözleriyle Moovit’in erişilebilirlik özelliğinin önemini anlatıyor.

@HandeArpaligil