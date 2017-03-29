Moto Shell Kapaklarıyla Lenovo Moto Z Play Rengarenk

Lenovo Moto Z Play’in Rengarenk Kapakları ile Bahara Merhaba De!

Teknoloji devi Lenovo sizi rengarenk bir bahara davet ediyor. 3 ay boyunca, TeknoSA mağazalarından Moto Z Play alan herkes, birbirinden canlı renklerdeki Moto Shell kapaklarından birine ücretsiz sahip oluyor.

Dünyanın ve Türkiye’nin 1 numaralı bilgisayar üreticisi, sunucu alanında ve Moto markası ile de akıllı telefon pazarında hızla büyüyen teknoloji devi Lenovo, 3 ay boyunca geçerli olan rengarenk bir kampanya ile bahara ‘merhaba’ diyor. Modlarıyla akıllı telefon pazarında devrim yaratan Moto Z gibi tüm Moto Modlar ile uyumlu olan Moto Z Play’i, Türkiye teknoloji perakendeciliği sektörünün öncüsü ve son teknolojilerin adresi TeknoSA mağazalarından satın alan herkes, ödeme sırasında kasada anında, birbirinden şık ve canlı renklere sahip 6 farklı Lenovo Moto Shell kapaktan birine ücretsiz sahip oluyor.

Moto Z’de olduğu gibi her şeyin tek bir tık ile değişmesini sağlayan Moto Modlar ile uyumlu olan Moto Z Play, 5.5 inç Full HD ekranı, 3510 mAh güçlü bataryası, 6.99 mm inceliği ve 165 gramlık hafifliği ile beğeni topluyor. Hayatınıza kesintisiz bir şekilde devam edebilmeniz için TurboPower™ hızlı şarj özelliği sayesinde 15 dakikalık şarj ile 9 saat pil ömrü sunan Moto Z Play, 16 MP arka kamerası, lazer fokusu ve 5MP flaşlı ön kamerasındaki geniş açılı lens ile teknoloji severlerin yeni favorisi olmaya aday.

@HandeArpaligil