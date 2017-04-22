Moto Z2 Play’in İlk Görselleri İnternete Sızdırıldı

Geçen yılın batarya ömrü şampiyonlarından birisi olan Moto Z Play’in yeni versiyonu Z2 Play’in görselleri internete sızdırıldı.

Moto Z2 Play’in donanım özelliklerine dair henüz bir bilgi internette yer almıyor. Paylaşılan görsellere göre telefon fiziksel olarak Z Play modeline benziyor ve muhtemelen yine sınıfının en iyi batarya ömrüne sahip olacak.

Z2 Play’in arkasında Motorola’nın bir süredir desteklediği Mods pinleri yer alıyor. Daha güzeli ise bu pinler önceki modeller ile uyumlu gibi duruyor. Yani elinde Mods donanımı olan kullanıcılar bu donanımlarını Z2 Play ile kullanabilecek.

Fotoğrafta telefonun ekranında 8 Haziran tarihi yer alıyor. Henüz resmileşmiş bir şey olmasa da bu tarih telefonun tanıtılacağı tarih olabilir.