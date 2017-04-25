Oyuncu tipi dizüstü bilgisayarları son dönemde oldukça ilgi görüyor ve MSI’ın yeni bilgisayarı tam bir performans canavarı.

MSI ve diğer bir çok üretici AMD, Nvidia ve Intel’in son teknoloji donanımlarını sıkça kullanıyor. Bu bilgisayarların son örneği de GT62VR. Modern oyunlarda herhangi bir problem yaşamayan bilgisayar önümüzdeki dört ya da beş yıl boyunca rahat bir şekilde kullanılabilir.

GT62VR özellikle çoklu görevlerin altından kolay kalkabilecek. Bilgisayarda Intel ve Nvidia’nın çıkardığı en son ürünler yer alıyor. 15.6 inç büyüklüğünde ekrana sahip bilgisayar 1080p ve 2160p çözünürlükleri sunuyor. Intel Core i7-7700HQ işlemci 2.8 GHz hızında. Üzerinde 8GB GDDR5 belleğe sahip Nvidia GeForce GTX 1070 ekran kartı yer alıyor.

256 GB SSD, 1 TB HDD depolama alanına sahip bilgisayarın üzerinde 16 GB RAM bulunuyor. SteelSeries’in arkadan aydınlatmalı klavyeye sahip bilgisayar iki adet Dynadio hoparlör ve bir adet subwoofer bulunuyor. Bilgisayarda 1 tane USB 2.0, 3 tane USB 3.0, 1 adet USB-C portu yer alıyor. Ayrıca ek monitör için HDMI ve mini-DisplayPort seçenekleri mevcut. Bilgisayarın fiyat etiketi ise 1800$.