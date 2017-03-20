Türkiye mutluluğu evlilikte ve parada arıyor
Sosyal anket platformu www.poltio.com mutluluk ile ilgili gerçekleştirdiği anket sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 73’ü kendini mutlu hissetmiyor.
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Sosyal anket platformu Poltio.com tarafından 20 Mart Dünya Mutluluk Günü özelinde yapılan “mutluluk” anketinde toplam 9222 oy kullanıldı ve “kendinizi mutlu hissediyor musunuz?” sorusuna katılımcılar yüzde 73 oranında “hayır” yanıtını verdi.
“Sizce mutluluk hangisinde?” sorusuna ise katılımcıların yüzde 61’i sağlık, yüzde 25’i para, 14’ü ise aşk derken, başka bir soruda insanların yüzde 58’i “ne kadar para, o kadar mutluluk” fikrine katıldığını belirtti.
“Size göre mutluluk nedir?” sorusuna ise katılımcılar en çok “sevdiklerin yanındaysa mutlusun arkadaşım” cevabını verdi. İnsanların kendilerini en çok neyin mutlu edeceği sorusuna verdiği yanıt yüzde 54 oranında “Sevilmek” oldu.
Anketin detayları şöyle:
|Size Göre Mutluluk ?
Toplam oy sayısı: 561Kışın, sıcacık yorganın altında yatmaktır 11,90%
Her şeyi boş verdiğinde hissettiğin duygu 9,80%
Sevdiklerin yanındaysa mutlusun arkadaşım 34,90%
Hayata pozitif bak, gülümse mutlu ol 10,50%
Çikolata der konuyu kapatırım 2,50%
Sabah dış etkenlere maruz kalmadan gerine gerine uyanmaktır 7,70%
Mutluluk mu ? takarım kulaklığımı alırım çayımı/kahvemi ohh 🙂 6%
Çok zor yerden sordun be … 16,70%Ne kadar para, o kadar mutluluk, doğru mu?
Toplam oy sayısı: 3232
“Evet” 58%
Size hiç mutluluk gözyaşları döktüren biri/bir şey/bir olay oldu mu?
“Evet” 65%
Sizi en çok hangisi mutlu eder?
“Birinden hediye almak” 6,00%
Sizin mutluluk nedeniniz nedir?
“Hayalimdeki gibi bir insanla evlenirsem mutlu olacağım” 39,40%
Kendinizi mutlu hissediyor musunuz?
“Evet” 27%
Sizce mutluluk hangisinde?
“Aşk” 13,70%