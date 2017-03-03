MWC’de Alcatel U5 Modeliyle Dikkat Çekti

Alcatel U5 ile ilk kez akıllı telefon alacaklar için eğlenceli tasarım ve selfie deneyimi bir arada

TCL Communication tarafından MWC’de giriş seviyesi akıllı telefon Alcatel U5’i tanıtıldı. Alcatel U5, dokulu tasarımı, ön flaşı ve gelişmiş fotoğraf uygulamalarıyla, eğlenceli selfie deneyimini geniş 5 inç ekranında sunuyor.



Alcatel’in Portfolyo Yönetim Direktörü William Dowie, “Alcatel olarak, modern, hiper-bağlantılı dünyamızda akıllı telefonun artık bir lüks değil, gereklilik olduğunu biliyoruz” dedi ve ekledi: “Kullanım kolaylığı ve düşük maliyeti birleştiren U5, eğlenceli kamera deneyimleriyle beraber hızlı bir akıllı telefona sahip olmak isteyen ve ilk kez akıllı telefon alacak olan kullanıcılar için harika bir seçim olacak.”

U5, kullanıcısına en az büyük kardeşleri A3 ve A5 LED kadar iyi bir selfie deneyimi sunuyor. Alcatel U5, Face Mask ve Face Show gibi selfie’leri kişiselleştiren yeni özellikleriyle, selfie’leri daha eğlenceli hale getirmek için tasarlandı. Gece – gündüz daha parlak selfie’ler için ön flaşa sahip. Geniş 5 inç ekran harika görüntü deneyimi sunarken, hızlı 4.5G LTE bağlantısı rahat ve kesintisiz bir video oynatımı sağlıyor.

U5 ergonomik gövdesi ve ince kıvrımlı kenarlarıyla en iyi görünüşlü akıllı telefonlar arasında. Parlak ve göz alıcı renklerle eşleşen tasarımıyla arka planı seçkin bir mikro-desen dokusuna sahip. Açma-kapama düğmesi de ayrıca kullanım kolaylığı ve zarif stiliyle öne çıkıyor.

Alcatel U5 sık kullanılan uygulamalara hızlı ulaşım için Basit Mod sunuyor. Ayrıca şarj dayanıklılığı, performans artışı ve telefonunuzu virüslerden korumak için “Telefon Koruyucu” sunuyor. U5, Avrupa’da Mayıs ayından itibaren 99 Euro’dan (önerilen perakende fiyatı) satışa sunulacak ve iki farklı renk seçeneği sunacak: Kakao grisi vurgulu Volkan Siyahı ve Keskin Mavi vurgulu Volkan Siyahı

@HandeArpaligil