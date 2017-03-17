n11.com ile 60 bin KOBİ E-ticarete Atıldı

60 bin KOBİ e-ticarete atıldı, 37 milyon ürün sattı

‘Açık pazar’ iş modeliyle Türkiye’yi yeni bir ticaret kavramı ile tanıştıran n11.com, Türkiye e-ticaret sektörünü büyütmeye devam ediyor. n11.com’un açık pazar iş modeli sayesinde 2013 yılından beri Türkiye genelinde yaklaşık 60 bin KOBİ e-ticarete atıldı; n11.com KOBİ’leri 37 milyon ürün sattı. Türkiye’nin e-ticaret potansiyeli yüksek bir ülke olduğunu belirten n11.com CEO’su Won Yong, Jo, “Açık pazar iş modelimiz, KOBİ’leri hak ettiği yere taşıyacak, ekonominin belkemiği yerel işletmeler e-ticaretle büyümeye devam edecek” diye konuştu.

Türkiye’de e-ticaret yeni ve özgün bir satış kanalı olarak firmaların gündemine girdi. Geleneksel satış kanallarıyla ulaşamadıkları kitleye e-ticaret sayesinde ulaşan üreticiler, n11.com’un pazarlama ve bilişim altyapısı ile e-ticaretin farkını yaşadılar. Kurulduğu 2013 yılından bu yana KOBİ ağırlıklı 60 bin mağazaya ev sahipliği yapan n11.com sayesinde mağazalar, 37 milyona yakın ürün sattı.

Kısa sürede KOBİ ağırlıklı binlerce mağazayı e-ticarete kazandıran ve milyonlarca ürünü tüketicilerin beğenisine sunan e-ticaret platformu n11.com, KOBİ’leri e-ticarete tanıştırmak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

CEO Won Yong, Jo’nun verdiği güncel bilgilere göre n11.com, 2016’da toplam trafiğini 360 milyondan 655 milyona çıkardı. 2014’te bu sayının 157 milyon olduğunu söyleyen Jo, n11.com üye sayısının da bir yılda 5,8 milyondan 8,2 milyona çıktığını açıkladı. Büyümede mobilin payının katlanarak arttığına değinen Jo, n11.com mobil uygulamasının indirilme sayısının 3 milyondan 5 milyona çıktığını belirtti. n11.com’un artan üye sayısı düşünüldüğünde mobil için hala gidecek yolu olduğunu söyleyen Jo, 2017 yılı öncelikleri arasına mobili aldıklarını belirtti.

E-ticaret platformu n11.com, KOBİ’lerin ekonomiye dahil olmalarına imkân sağlayan iş modeli ile işletmelerin kazançlarını artırdığı hizmetlerine bir yenisini daha ekleyerek, KOBİ’lere özel n11mağazam e-ticaret paketi ile ticaretin daha da gelişmesine olanak sağlıyor. “n11mağazam E-Ticaret Paketi” sayesinde KOBİ’ler, müşterilerinin 7/24 alışveriş yapabileceği sanal bir mağazaya sahip oluyor. n11mağazam, n11.com mağazası ile entegre çalışıyor, bu sayede ürünler tek panelden yüklenip iki ayrı kanaldan satılabiliyor. İş ortaklarına özel 3 ay ücretsiz sunulan paket, kolay ve anlaşılır yönetim paneli, mobil uyumlu temalar, tüm kredi kartlarına taksit imkânı, SEO uyumluluğu, ürün ve ziyaretçi istatistik raporları, n11.com’daki mağaza ile tam entegrasyon, Amazon web servisi altyapısı ve güvenli ödeme noktası için SSL sertifikası gibi avantajlar sunuyor.

Anadolu’daki iş ortaklarına destek olma hedefiyle yola çıkan n11.com, 2016 yılı boyunca 57 ili kapsayan 31 farklı eğitimle 2.450 satıcıya, e-ticaret eğitimi ve satışlarını artırmanın yolları, platform kullanımı, sipariş süreç yönetimi, mevzuatlar, reklam uygulamaları gibi konularda eğitim verdi. 2017 yılı eğitim serilerinin sonunda ise 3 bin iş ortağı satıcıyla buluşmayı hedefliyor.

@HandeArpaligil