n11’den Lenovo K6 Note Hamlesi

Lenovo K6 Note n11.com’da satışta

E-ticaret platformu n11.com, Lenovo’nun iddialı yeni modeli olan ve tamamen metal tasarımı ile dikkat çeken Lenovo K6 Note modelini satışa sundu.

E-ticaret platformu n11.com, dünyanın önde gelen teknoloji devlerinden Lenovo’nun en yeni akıllısı Lenovo K6 Note’u satışa açtı. 5,5 inch Full HD ekrana sahip, 16 MP çözünürlüklü ve çift tonlu LED flaşlı arka ve 8 MP ön kamerası ile olağanüstü çekimler sunan Lenovo K6 Note, 4000 mAh dev bataryasıyla da akıllı telefon deneyiminde yüksek performans vadediyor. E-ticaret platformu n11.com’da online satışa açılan cihaz 1.239 TL fiyat etiketiyle satışa sunuluyor.

64 bitte çalışan Snapdragon 430 işlemciye sahip Lenovo K6 Note’un güçlü sekiz çekirdeğinden dördü 1,2 Ghz, diğer dördü 1,5 Ghz frekans hızına sahip. Aşırı ışıklı ve soluk fotoğrafları önleyen çift CCT (Işıkta Renk Sıcaklığı) flaş teknolojisi ile donatılan 16 MP hızlı odaklamalı arka, kusursuz öz çekimler için ise 8 MP ön kameraya sahip cihaz, 5.5 inch Full HD ekranıyla geniş kapsamlı renk ve maksimum görüntülenme açısı sunuyor. Tamamen metal alaşımdan yapılmış gövdesiyle güçlü ve estetik bir tasarımla gelen cihaz, Dolby Atmos ses geliştirmesi ile müzik ve film deneyimini de bir üst seviyeye taşıyor. Çift micro-SIM kart girişini ve 4G LTE bağlantısını destekleyen Lenovo K6 Note, e-ticaret platformu n11.com’da 1.239 TL fiyatıyla satışta.

@HandeArpaligil