Netaş ve Microsoft iş birliği Perçinleniyor

Netaş, Microsoft iş birliği ile iş dünyasına yeni değerler kazandırıyor

Türkiye’nin en büyük kuruluşların, farklı sektörlerdeki işletmelerin Microsoft çözüm ortağı olan Netaş ve Microsoft iş birliğini her geçen yıl güçlendiriyor.

Netaş’ın Microsoft ürünlerine yönelik oluşturduğu “Microsoft Operasyon Merkezi”, uzman iş ortakları, yaratıcı ArGe bölümü, çözüm odaklı yaklaşımı, tecrübeli satış danışmanlarıyla iş dünyasında farklı sektörlerde faaliyet gösteren 200 kurumun çözüm ortağı konumunda bulunuyor. Microsoft ürünleri için oluşturulan deneyimli Microsoft ekibi, donanımlı ve büyük bir ekosistemi oluştururken, özel çözümleri en düşük maliyetle ve en hızlı şekilde müşterilerine ulaştırıyor. Netaş, Microsoft’un geniş kapsamlı özellikler barındıran bulut platformu “Microsoft Azure” ile sunucu, donanım, yazılım yatırım maliyetleri olmaksızın birçok Microsoft hizmetinden yararlanmayı sağlayan ‘Office 365’ servisi için kurumlara 4 seviyede 7 gün 24 saat en kapsayıcı işletme ve destek hizmetleri sunuyor.

Ayrıca Netaş, Microsoft ile olan iş birliği kapsamında; 28 Şubat tarihinde İstanbul’da düzenlenen Microsoft Kurumsal Çözümler Zirvesi’ne katılarak Microsoft ürünlerine yönelik sunulan çözümleri iş dünyasına tanıttı. Microsoft’un en yeni Bulut teknolojilerinin görücüye çıktığı Microsoft Kurumsal Çözümler Zirvesi’nde, Netaş, “Yeni Veri Merkeziniz Microsoft Bulut“ konulu sunumunda “Microsoft Operasyon Merkezi” ve burada sunulan hizmetleri iş dünyasının temsilcilerine anlattı.

Microsoft ile 24 yıldır sürdürdükleri stratejik iş birliğiyle iş dünyasına verimlilik sağladıklarını belirten Netaş Kurumsal Sektör Genel Müdürü Mehmet Ali Tombalak,“Türkiye’nin lider sistem entegratörü olarak, bilişim devi Microsoft’un ‘gold’ seviyede sertifikasyona sahip iş ortağı konumundayız. Bu kapsamda oluşturduğumuz “Microsoft Operasyon Merkezi” çatısı altında müşterilerimizin taleplerine göre birtakım özelleştirmeler gerçekleştirerek daha uygun ve verimli hale getiriyoruz. Çeyrek asra yaklaşan iş birliğimiz ve Microsoft Operasyon Merkezi’mizle müşterilerimizin yatırımlarının sürekli ve en üst seviyede çalışmasını sağlıyoruz.” dedi.

Microsoft’un “Gold” seviyesinde sertifikasyona sahip iş ortağı olan Netaş, Microsoft tabanlı çözümleri ve katma değerli hizmetleriyle; 7 yıldır üst üste “Yılın Kurumsal İşletme İş Ortağı” olma unvanını elinde bulunduruyor.

@HandeArpaligil