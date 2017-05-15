Netflix’ten Android Kullanıcılarını Üzecek Haber

Netflix Türkiye’ye geldiğinde büyük bir ilgili ile karşılandı ve şirket bu ilgiyi bir çok defa yanıtsız bırakmayacak nitelikte adımlar attı.

Netflix artık uygulamanın root edilmiş Android cihazlara indirilemeyeceğini açıkladı. Root edilen cihaz telefon ya da tablet olabilir ancak uygulamayı indirmek mümkün olmayacak. Şirket açıklamasını Google sertifikası olmayan ve modifiye edilmiş cihazlarda uygulamanın artık kullanılmayacağını daha doğrusu bu cihazlardan yapılan Google Play’de uygulamanın gözükmeyeceği şeklinde yaptı. Ücretli akış hizmeti root telefon ve tablet sahiplerini çok üzecek bu adımı attığını doğruladı!

Servisin uygulamasını rootlu Android cihazınıza indiremiyorsanız, yalnız değilsiniz. Şirket, “Google sertifikalı olmayan veya modifiye edilmiş” cihazlarda Google Play’de görünmediğini doğruladı. Şirket yetkililerinden gelen açıklama bu kararın temelinde kopya korumasını güçlendirmenin yattığını söylüyor. Şirket bu adımı korsana engel olmak için atarken pek çok Android kullanıcısı da bu durumdan etkileniyor. Şirketin bu adımına rağmen kullanıcıların uygulamanın APK dosyasını indirerek kullanabilecekleri ifade ediliyor.