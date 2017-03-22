Netflix için Önerilen Televizyonlar Hangileri

En iyi Netflix deneyimi sunan televizyonlar açıklandı

Netflix, dünya genelindeki 93 milyondan fazla kullanıcısı için internet televizyonunu mümkün olduğunca kolay ve mükemmel hale getirmek konusunda sürekli yenilikler geliştirmeye devam ediyor. Bu çalışmalardan biri de üyelerin Netflix’i izledikleri televizyonlardaki deneyimi geliştirmeyi hedefleyen “Netflix için Önerilen Televizyonlar” listesi.

Netflix her yıl üyelerin geri bildirimleriyle oluşturduğu kriterlere göre en iyi internet TV deneyimini sunan akıllı televizyonları açıklıyor. Bu yıl da, yenilenerek daha iyi kullanılabilirlik ve daha hızlı performans sunmaya başlayan; hem Netflix hem de diğer internet televizyonu hizmetlerini, normal televizyon yayınlarını izlemek kadar kolaylaştıran cihazlar listesini açıklandı.

İşte 2017’de en iyi Netflix deneyimi için Önerilerin Televizyonlar listesi;

2017 LG 4K UHD televizyonlar (WebOS 3.5)

2017 Samsung 7, 8, 9 ve Q Serisi Akıllı TV’ler

2017 Sony Android TV’ler

Bu cihazlar, Netflix üyelerinin geri bildirimine göre akıllı televizyondan Netflix izlerken en çok dikkat edilen kriterlere göre, zorlu bir değerlendirme sürecinin sonunda seçildi. Seçim listesini belirleyen kriterler ise şöyle;

Yalnızca birkaç saniye içinde TV’nizi açıp Netflix veya diğer internet TV uygulamasını kullanmaya başlayabilme.

Uygulamalar arasında veya uygulamalarla normal televizyon yayını arasında anlık geçiş yapabilme.

Netflix arayüzünün yüksek çözünürlükte görüntülenerek resim ve metinlerin daha net, daha keskin ve daha parlak görünmesiyle yüksek kaliteli, daha sürükleyici bir izleme deneyimi sağlanması.

Netflix İçin Önerilen Televizyon değerlendirmesinde, önceki yıl olduğu gibi, TV menünüzün neresinde olursanız olun Netflix’e kolayca erişip erişemediğinize de bakılıyor. Bunun yan sıra, uzaktan kumandada televizyonu açıp birkaç saniye içinde doğrudan Netflix’e girmenizi sağlayan bir düğme bulunup bulunmadığı da artık değerlendirme kapsamında. Ayrıca, cihazın en son Netflix sürümüyle gelip gelmediğine ve en yeni Netflix özelliklerini içerip içermediğine de bakılıyor.

@HandeArpaligil