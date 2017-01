Netflix Uzun Süredir Beklenen Özelliğini Duyurdu

Netflix uzun zamandır hangi özellik üstüne çalışıyor?

Ülkemizde de Vodafone işbirliği ile adını duyuran Netflix uzun zamandır çevrim dışı izleme özelliği üstüne çalışıyordu; artık bu özellik aktif hale geldi.

Zengin içeriği ve kendine has yapımlara sahip Netflix ile ilgili kullanıcılarının en önemli talebi çevrim dışı izleme özelliğinin eklenmesiydi. Böylece istediğiniz bir yayını önceden yükleyip sonra istediğiniz zaman mobil veri kullanmadan izleyebileceksiniz. Özellikle seyahat edenlerin çok sevineceği bu haber şimdilik The Crown, Narcos, Orange is The New Black ve Stranger Things gibi yapımlarda geçerli ama Netflix çok kısa bir süre içinde bu özelliğin tüm içeriklerde olacağını müjdeledi. Bu özellikten faydalanabilmek için Netflix’in mobil uygulamasının en yeni versiyonunu yükleyip kaydedip sonradan izlemek istediğiniz yayının oynatma butonunun yanında yer alan indirme butonuna basmalısınız.

@HandeArpaligil