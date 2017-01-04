Nikon için Rekor Fiyat

Nikon için inanılmaz bir bedel ödendi

Nikon’un en tarihi ilk modellerinden biri için herkes birbiriyle yarıştı ve en sonunda Nikon için tarihi bir bedel ödenerek müzayede de ürün sahibini buldu.

Nikon Avusturya’da gerçekleşen bir açık arttırma parçalarından biriydi. Antika Nikon fotoğraf makinası herkesi şaşırttı ve müzayede de 406 bin dolar rakamına kadar arttırıldı. Müzayede parçası olan bu fotoğraf makinası Nikon’un üçüncü ürettiği ürün ve 1948 senesinden kalma. Nikon’un kuruluşu 1917 senesine dayanıyor olsa bile kendi ürettiği lensleri 40’lı yıllara kadar sadece Canon’a satıyordu. Sonradan kendi markasıyla fotoğraf makinası üretmeye karar verdi. Bu arada şunu da belirtelim açık arttırma 95bin dolardan başladı ve bu ürüne sahip olabilmek için katılımcılar birbiriyle yarıştı.

@HandeArpaligil