Nintendo Bu Sene E3’te Büyük Bir Etkinlik Düzenlemeyecek

Nintendo Başkanı Tatsımi Kimishima, Japon oyun devinin bu sene Haziran ayında düzenlenecek olan E3 fuarında büyük bir etkinlik yapmayacağını açıkladı.

Nintendo geçtiğimiz yılda da Electronic Entertainment Expo’da büyük bir basın etkinliği gerçekleştirmemişti. Şirketin bu sene çıkan yeni oyun konsolu Switch piyasaya sürülmüşken böyle bir etkinlik yapmaması büyük bir sürpriz oldu. Şirket geçen yıl E3’te büyük bir etkinlik düzenlemese de Smash Bros. turnuvası düzenlemişti.

2013 yılından bu yana şirket genel olarak bu tarz etkinlikleri atlayarak Direct etkinliğinde ve canlı yayınlarında duyurular yapıyor. Şu ana kadar Electronic Arts sadece Hollywood’da bir hayran etkinliği düzenleyeceğini belirtti.

EA’in etkinliği 11 Haziran 2017’de, Bethesda’nın ve Microsoft’un etkinliği 12 Haziran tarihinde düzenlenecek. Sony ise henüz etkinliğe dair bir şey açıklamadı.