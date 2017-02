Nirvana F Serisi ile Gücün Yeni Boyutu

Mobilde üstün performans: Nirvana F serisi

Türkiye’nin bilgisayar uzmanı markası Casper, Nirvana F serisi 2017 serisinin F300 dizüstü modeli ile mobil dünyanın sınırlarını zorluyor. Yüksek performans için en güncel yedinci nesil Intel işlemci kullanan Nirvana F300 serisinde 8 GB RAM, 256 GB SSD depolama, metal tasarım, Full HD ekran ve ışıklı klavye gibi özellikler yer alıyor.

Sürekli mobil olan performans ve tasarım tutkunları için tasarlanan Nirvana F300 dizüstü bilgisayar modeli tanıtıldı. Her detayı incelikle, tüketicinin beklentileri, ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda tasarlanan Nirvana F300, Nirvana F ailesinin en yeni modeli. En güncel yedinci nesil Intel Core i5 işlemciye sahip olan bilgisayarda 8 GB RAM, 256 GB SSD, 13.3inç Full HD ekran, 17 mm incelik ve 1.3 kg ağırlık gibi özellikler bulunuyor.

Seyahatlerinde bilgisayarını hep yanında bulundurmak isteyen profesyoneller için geliştirilen Casper Nirvana F300, inceliğin hafiflik ve performansla buluştuğu bir dizüstü bilgisayar. Her an her yerde kullanıma hazır olan bilgisayar, aynı zamanda metal gövde kaplamasıyla estetik beklentilere de yanıt veriyor. Ekran seviyesinde bulundurduğu 83 Desibel güce sahip Dolby Digital ses sistemiyle eşsiz müzik keyfi yaşayabilirsiniz.

Casper Nirvana F300, Intel’ın en güncel yedinci nesil i5 platformunu kullanıyor. Üst düzey performans ve uzun pil ömrü sunan ve önceki nesle göre yüzde 13 daha performanslı, yoğun iş seyahatlerinde uzun süreli kullanım imkanı sağlıyor. En zorlu program ve uygulamalarda zorlanmayan F300’de 8 GB RAM, 256 GB SSD, çift giriş ve çıkışlı (MIMO) aynı zamanda çift bantlı (2.4 GHz / 5 GHz) tasarım ve kullanıcılar için daha hızlı kablosuz bağlanma gibi donanım özellikleri bulunuyor.

Bilgisayarda bulunan 13.3 inç büyüklüğündeki Full HD ekran, kullanım zevkini artırırken en küçük detayların bile aktarılabilmesini sağlıyor. Casper Nirvana F300’de kullanılan LP DDR3 (Low Power) RAM’ler daha az enerji tüketiyor. Düşük seviyede enerji tüketen bu RAM’ler sayesinde bilgisayar tek bir şarj ile uzun saatler boyunca kullanılabiliyor.

