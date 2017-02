Nokia’nın MWC’deki Geri Dönüşü

Nokia’nın akıllı telefonlarla muhteşem geri dönüşü

MWC’de üç yeni Android akıllı telefonu ile pazara geri dönüşü gerçekleştiren Nokia, 3310’un yenilenen renkli versiyonu ile tüketicilerin karşısına çıkıyor. Tüm telefonlar, 2017’nin 2. çeyreğinde tüm dünyada raflardaki yerini alacak.

Nokia telefonlarının evi HMD Global, tasarım, kalite ve deneyim açısından yeni standartlar getiren yeni nesil Nokia telefonlarını tanıttı. Merakla beklenen küresel portföy, üç yeni akıllı telefon sunuyor:

-Son derece sağlam ve üst düzey tasarıma sahip, performans ve oyunlar konusunda uzman yeni Nokia 6 ,

, -Elinize mükemmel şekilde uyan zarif akıllı telefon Nokia 5 ,

, -Benzersiz kaliteyi uygun fiyatlara sunan Nokia 3.

Yeni Nokia akıllı telefonların tümü Android™ Nougat işletim sistemiyle çalışıyor ve sade, güvenli ve güncel bir deneyim sunuyor. Nokia akıllı telefon serisinin tamamında Google Assistant yer alacak. Bugün ayrıca bir klasik de geri dönüyor ve tasarımındaki modern dokunuşla yeniden doğan ikonik Nokia 3310 tüketicilerle buluşuyor.

Duyurusu yapılan ürün ailesi, yalnızca üst düzey amiral gemisi cihazları kullananların değil, her kullanıcının birinci sınıf kaliteye erişmesi gerektiğin ortaya koyuyor. Akıllı telefon deneyimini her düzeyde geliştirmeye odaklanan ve iyi düşünülmüş bir tasarımın yanı sıra her teknik bileşen, kullanıcıların günlük yaşamına en çok faydayı sağlamak üzere telefon tasarımına entegre edildi. Tanıtılan seri, Nokia telefonların geçmişten günümüze gelen kalite, sadelik ve güvenilirlik özelliklerinden yararlanılarak yeni nesil hayranlarına göre tasarlandı.

Kullanıcıları sade, yalın ve karmaşadan uzak bir Android deneyimi bekliyor. Her ay güvenlik güncellemelerinin yanı sıra en son Google hizmetleriyle donatılan Nokia akıllı telefonlar, güvenli ve güncel olmanın rahatlığını sunuyor. Ayrıca yeni Nokia akıllı telefonlarda, daha iyi bir Android deneyimi için Google’ın en son inovasyonu Google Assistant bulunuyor.

Bununla birlikte, Nokia’nın dünyaca ünlü oyunu Yılan’ın (Snake) yeni versiyonu, Facebook’un Instant Games deneyiminin bir parçası olarak Messenger ile kullanıcıların hayatına geri dönüyor. Yeni ücretsiz Snake oyunu, arkadaş gruplarıyla oynanmak üzere tasarlandı ve öncekine kıyasla daha da fazla keyif alınacak hale getirildi.

Android işletim sistemiyle çalışan ve Mobil Dünya Kongresinde bugün duyurusu yapılan yeni Nokia serisi akıllı telefonların özellikleri ise şu şekilde sıralanıyor:

Nokia 6 – Üstün işçilik, farklılaşmış tasarım, dinleyiciyi içinde hissettiren ses, etkileyici parlaklık ve renklere sahip 5,5 inç tam HD ekran özellikleriyle Nokia 6, birinci sınıf bir akıllı telefon deneyimi yaşatıyor. Nokia 6 monokok gövdesi, tek bir 6000 serisi alüminyum bloktan üretildi. Çift hoparlörlü akıllı ses amplifikatörü, kullanıcıların daha derin bir bas ve eşsiz netlik deneyimi yaşamalarını sağlarken, Dolby Atmos® ilginç bir eğlence deneyimi sunuyor. Mat Siyah, Gümüş, Mavi ve Bakır olmak üzere dört renk seçeneği bulunan Nokia 6, bu yılın ikinci çeyreğinde kullanıcılarla buluşacak.

Nokia 6 Arte Black Limited Edition – Dünya çapındaki Nokia 6 portföyünü taçlandırıyor. 64 GB depolama alanı ve 4 GB RAM ile bu sınırlı üretim telefonlar, Nokia 6 ailesinin en iyi özelliklerine sahip olarak siyah, çarpıcı ve parlak bir pakette geliyor.

Nokia 5 – Avucunuzun içindeki zarif ve kompakt akıllı telefon Nokia 5, Corning® Gorilla® Glass ile lamine edilmiş 5.2 inç IPS HD ekranla sorunsuz uyum sağlayacak, 6000 serisi alüminyum tek bir bloktan hassas bir şekilde tasarlanmış olan mükemmel bir gövdeye sahip. Qualcomm® Adreno 505 grafik işlemcisi ve Qualcomm® SnapdragonTM 430 mobil platformdan gücünü alan Nokia 5, dayanıklı yapısal bütünlük, detaylarda gizli özen ve üst düzey amiral gemisi telefon kalitesi gibi özellikleri herkes için erişilebilir kılıyor. Mat Siyah, Gümüş, Mavi ve Bakır olmak üzere dört renk seçeneği bulunan Nokia 5, bu yılın ikinci çeyreğinde kullanıcılarla buluşacak.

Nokia 3 – Kattığı eşsiz değerle birlikte üstün bir deneyim sunmak için tasarlanan çarpıcı yeni bir akıllı telefon. Yüksek hassasiyetle tek parça alüminyumdan üretilmiş çerçeve, Corning® Gorilla® Glass ile güçlendirilen 5 inç ekran ve özenle entegre edilmiş 8 MP geniş açılı ön ve arka kamera ile Nokia 3, kompakt ve zarif formu içinde birinci sınıf, kaliteli bir akıllı telefon deneyimi sunuyor. Nokia 3’ün Gümüş Beyaz, Mat Siyah, Mavi ve Bakır Beyaz olmak üzere dört farklı renk seçeneği bulunuyor.

Nokia 3310 – Modern klasiğin yeniden doğuşu. İnce, hafif ve son derece dayanıklı Nokia 3310, tüm zamanların en çok satan telefonu özelliğine sahip bir klasiğin modern formda geri dönüşünü simgeliyor. İnanılması güç 22 saatlik konuşma süresi ve bir aylık bekleme süresine sahip Nokia 3310’un canlı, renkli ve modern tasarımı, onu bugünün modern dünyasına taşıyor. Parlak kaplamalı Sıcak Kırmızı ve Sarı ile mat kaplamalı Koyu Mavi ve Gri olmak üzere Nokia 3310, dört farklı renkte kullanıcılarla buluşuyor.

