Nokia’nın Asistanı MIKA Kim İçin?

Nokia’nın asistanı MIKA son kullanıcılar için geliştirilmedi

Nokia’nın asistanı MIKA ortaya çıktıktan sonra herkes son kullanıcılar için geliştirilmiş özel bir dijital asistan olduğunu zannetmişti. İşin gerçeği sonradan ortaya çıktı ve bu asistan Nokia akıllı telefon kullananlar için değil hedef kitlesi bambaşka.

Pazarın yeni rekabet konusu özel dijital asistanlar olur mu bilinmez ama her markada bir mobil yardımcı olduğunu biliyoruz. Google Asistan, Apple Siri, Microsoft Cortana ve Samsung Bixby bunun en iyi örnekleri.. Tüm bu asistanlar akıllı telefon kullanıcılara yardımcı olmak için tasarlanmışken ilk kez Nokia MIKA ile farklı bir yol çizmeyi planlıyor. MIKA aslında Çok Amaçlı Sezgisel Bilgi Asistanı’nın kısaltılmış versiyonu. MIKA’nın hedefi de telekom operatörlerine destek vermek.

Nokia pazarda farklılaştığı eski döneme geri dönmek için yine ilginç fikirleri ile karşımıza çıkıyor. MIKA mühendislerle sesli etkileşim yolunu kullanıp önemli bilgiler vererek zaman ve dolayısıyla da maddi tasarruf yapılmasını hedefliyor. MIKA’da hem arttırılmış zeka hem de otomatik öğrenme mevcutken doküman ve veri kaynaklarına ulaşabiliyor. Bu sayede bir çok kaynaktan aldığı bilgileri harmanlayabilecek olan bu akıllı asistan operatörler için faydalı olabilmeyi amaçlıyor.

Eğer MIKA tüm amaçlarına ulaşabilir ve telekom operatörleri için zaman ve maddi açıdan katkı sağlayabilirse Nokia bu konuda rakiplerine büyük bir fark atmış olacak.

@HandeArpaligil