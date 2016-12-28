Galaxy Note 5 Nougat Geliyor

Samsung Galaxy S7 ve S7 Edge modelleriyle ilgili güncelleme müjdesinden sonra şimdi de Note 5 Nougat güncellemesini alacağı haberini paylaşmak istiyoruz.

Samsung kullanıcıları S7 ve S7 Edge ile ilgili Nougat güncellemesi haberi yayıldıktan sonra sıra Note 5 de mi acaba soruları kulaktan kulağa dolaşmaya başlamıştı. Soruların cevabı GFX Bench deki bir görüntü ile verilmiş oldu. Samsung cephesinden resmi bir açıklama gelmemiş olsa bile Note 5’in GFX Bench de yakalanması önemli bir gösterge. Note 7’nin bir çok farklı özelliği Note 5’e geldikten sonra bu model performans açısından daha da kuvvetlendi eğer Nougat güncellemesi de bu modele gelirse bu akıllı telefon daha da cazip hale gelecektir.