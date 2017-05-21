Nvidia GT 1030 Ekran Kartları ile Geliyor

Nvidia özellikle orta ve alt bütçeli kullanıcılara hitap edecek olan daha düşük donanıma sahip GT 1030 modeli ekran kartını bugün duyurdu.

Nvidia’nın duyurduğu yeni GT 1030 kartı 69.99$’lık fiyat etiketine sahip. Şirketin en üst düzey ekran kartı modeli GTX 1080 Ti ise GT 1030’dan tam 10 kat daha pahalı. Ancak iki kartın amaçları birbirlerinden oldukça farklı.

GT 1030 özellikle fazla bütçesi olmayan oyunculara daha az güçlü ancak çok daha ucuz bir kart olarak piyasada yerini alıyor. Kartın üzerinde 2 GB RAM bulunuyor. Çekirdek hızı ise 1265 MHz. Bu sayı overclock ile 1518 MHz’e çıkarılabiliyor. Bu ekran kartı Dota 2, Rocket League, Counter Strike: Global Offensive ya da League of Legends gibi popüler e-spor oyunlarını oynatmaya yetiyor.

GT 1030 e-spor için çıkarılan ilk ucuz ekran kartı değil. GT 1030 büyük bir ihtimalle direkt olarak AMD’nin Radeon RX 550’si ile karşı karşıya gelecek. Radeon RX 550 benzer fiyata sahip ve e-spor oyunları için yeterli miktarda grafik gücü sağlıyor.

Bir çok oyuncu ellerinde büyük miktarlarda grafik gücü isteyebilir. Ancak eğer Battlefield 1’i ya da Deus Ex: Mankind Divided’ı 4K çözünürlükte oynamayacaksınız bir çok kart günümüz oyunları için fazla fazla performans sunuyor. GT 1030 bugün satışa çıkacak. Zotac, MSI ve Gigagbyte gibi üreticilerin kartları 69.99$’dan başlayacak.