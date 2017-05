Nvidia Sanal Gerçeklik Ortamı Holodeck’i Tanıttı

Nvidia’nın sanal gerçeklik ortamı kullanıcıların fotorealistik objeleri sanal ortamda görüntülemeye yarıyor. Konferansta araç üreticisi Christian Koenigsegg ile diğer üç kişi Holodeck kullanarak Koenigsegg’in yeni 1.9 milyon$ değerindeki aracını inceledi.

Simulasyonda kullanıcılar aracın direksiyonuna geçebiliyor ya da aracı oluşturan parçaları tek tek inceleyebiliyor. Cihazın grafik kalitesi göz kamaştırıcı. Holodeck büyük bir ihtimalle demo olarak Eylül ayında kullanıma açılacak. Holodeck temel olarak Epic Games’in Game Developers Conference’ta tanıttığı gerçek zamanlı otomobil renderına benziyor. Platform gerçek ve fiziksel aracın üzerine artırılmış gerçeklik giydirmesi yapmak yerine aracı tamamen sıfırdan renderlıyor.

Holodeck is VR environment that completely obeys the laws of physics, allowing for natural interactions in a virtual environment #GTC17 pic.twitter.com/axxpUX5LK8

— Andrew Beam (@AndrewLBeam) May 10, 2017