ödeal ile Geçmişten Geleceğe

ödeal ödeme sistemlerini Fevzi Güngör’den dinliyoruz

Ödeme sistemleri gün geçtikçe hayatımızın önemli bir parçası haline gelirken Ödeal’ın CEO’su Fevzi Güngör ile keyifli bir röportaj gerçekleştirdik.

– Ödeal’ın kuruluşu hikayesini öğrenebilir miyiz?

Son dönemde hayatımıza giren teknolojiler yaşam hızımızı, beklentilerimizi ve alışkanlıklarımı zı büyük ölçüde değiştirdi. Bu bağlamda rekabetin dışında kalmak istemeyen şirketlerin “dijital dönüşüm” ile iş, üretim, planlama, koordinasyon gibi süreçlerini dijital ortamlara adapte etmeleri, müşterilere daha hızlı yanıt verecekleri mobil uygulamalara uyumlu hale gelmeleri, dijital olgunluğa ulaşmak için kalifiye iş gücüne ve teknolojilere yatırım yapmaları gerekiyor.

Bu gerçeklerden yola çıkarak Ödeal’ı bugünün dünyasında çok uluslu ve teknolojiye büyük yatırımlar yapan şirketlerle rekabette zorlanan küçük ölçekli işletmelerin elini kuvvetlendirecek bir mobil uygulama hizmeti vermek amacıyla 2014’te kurduk.

Temelde istediğimiz şey; insanların tercih etmesi için farklı olanaklar sunabilen işler yapmak oldu. Yani sunduğumuz hizmet tüketicilerin gözünde fark yaratmalıydı. Bu fark, hizmet kalitesinin yanı sıra, pratik olup insanların hayatını kolaylaştırmalıy dı. Ne iş yaparsak yapalım gerçek hayata dokunmasını istedik. Biz dijital bir işle uğraşıyor ve dijitale yöneliyor olsak da, gerçek hayatın sokakta olduğu fikrini de göz ardı etmemek gerekli. Dolayısıyla teknolojilerin sokağa ineceğini çok net biliyorduk, bu alanın önderi olmak istedik.

Türkiye’de bir ilke imza atarak cep telefonlarına mobil POS özelliği kazandırdık. Aylık kotalar ve sabit maliyetler nedeniyle POS almaktan kaçınan küçük işletmeler ve bireysel girişimcilerin vazgeçilmezi olma yolunda ilerliyoruz.

– Ödeal’ın 2016 hedefi neydi, şimdiye kadar hedefine ulaşabildi mi? Peki 2017 hedefleriniz nelerdir?

Ödeal uygulaması yoğun olarak küçük ölçekli işletmeler ve bireysel girişimciler tarafından kullanılıyor. Güvenli ve pratik bir uygulama olduğundan işlem hacmimiz ve üye iş yeri sayımız sürekli artış gösteriyor. 2016 yılı Kasım ayında, 2015 yıl sonu verilerine göre üye iş yeri sayımız 2,5 katına çıkarken ciromuz ise 11 kat arttı. Bu verilere dayanarak yıl sonu hedeflerimize emin adımlarla yaklaştığımızı söyleyebilirim. 2017 yılı sonu hedefimiz ise aylık 20 milyon TL hacim ile 25.000 adet üye iş yeri sayısına ulaşmak.

– Ödeal’ı büyük bir kampanyada görecek miyiz?

Ekim ayında “Arkadaşını Getir” kampanyasını hayata geçirdik. Aralık ayında ise ay sonuna kadar geçerli olacak “BKM Express İle Ödeme Alan Kazanıyor” kampanyasını başlattık.

Ekim ayında gerçekleştirdiği miz “Arkadaşını Getir” kampanyası kapsamında yeni üye kazandıran mevcut üyeler, anında 20 TL kazanırken, tavsiye üzerine gelen yeni Ödeal üye iş yerleri, ilk ay toplam 100 TL ciro yaptıkları durumda 20 TL, onu tavsiye eden üye de 30 TL kazandı.

“BKM Express İle Ödeme Alan Kazanıyor” kampanyası kapsamında ise müşterilerinden BKM Express kullanarak ödeme alan üye iş yerleri, 20 TL ve üzeri ödeme aldıkları her müşteri için 5 TL ödül kazanıyor. Üye iş yerlerinde BKM Express ile 20 TL ve üzeri ödeme yapan müşteriler ise bir defaya mahsus olmak üzere 10 TL’lik indirim kazanıyor. Kampanya dahilinde bir üye iş yeri en fazla 1.000 TL’lik ödül kazanabiliyor.

– Gündemden düşmeyen finansal teknolojiler konusundaki görüşlerinizi paylaşır mısınız? Bizi gelecekte neler bekliyor?

Fintech’i, en genel tanımıyla finansal hizmetlerin daha iyi, daha hızlı ve daha kolay verilmesi amacıyla finans ve teknolojinin bir araya gelmesi olarak tanımlayabiliriz . Aslında Fintech kavramı son yıllarda dillendirilmeye başlansa da geçmişi daha eskilere dayanıyor. Finansal teknolojiler, tüm finans hizmet ve ürünlerini kapsıyor. İlk akla gelen bankacılık hizmetlerinin ötesinde sigortacılıktan aracı kurumların hizmetlerine kadar geniş bir alanı içeriyor. Dijitalleşmenin getirdiği süreçle finans dünyasında süreçlerin yenilenmesi, fintech girişimlerini giderek daha ön plana çıkarıyor. Özellikle son yıllarda mobil pazarının da gelişmesiyle, tüketicilerin tüm işlerini tek platform üzerinden hızla ve esnek bir şekilde halletme ihtiyacı bu pazarın günden güne gelişmesine neden oluyor.

Ülke olarak e-ticarette kaçırdığımız fırsatı Fintech ile yakalayabilir, bu sektörde dünya oyuncuları çıkarabiliriz. Üstelik ülkemizde bugüne kadar biriken bilgi ile finansal teknolojilerde dünyanın oldukça önünde başladığımız bu yarışı yine önde bitirmememiz için bir sebep yok.

2017 yılında Türkiye’de öne çıkan fintech alanlarından ödeme sistemlerinin önümüzdeki günlerde en çok yatırım alacak alanlar arasında yer alacağına inanıyoruz. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de büyük potansiyele sahip olan Fintech sektöründe yatırımlar artarak devam edecektir.

– Sizce mobil tahsilat uygulamaların yakın geleceğinde neler olacak?

Türkiye’de ve dünyada mobil cihazların geldiği nokta düşünüldüğünde Fintech olarak adlandırdığımız finansal teknolojiler segmentinin doğup büyümesinde mobil cihazların etkisi son derece fazla, dolayısıyla mobil tahsilat büyümeye devam edecek. Buna Türkiye’de en güzel örnek ise Ödeal. 2 yıl gibi kısa bir sürede 12 binden fazla küçük ölçekli işletme ve bireysel girişimci tarafından kullanılmaya başlandı. Bugüne kadar edindiğimiz tecrübeler gösteriyor ki, kullanıcılar basit ve hayatı kolaylaştıran çözümlerin peşinden gidiyor.

Bizim işimiz üye iş yerlerimizin müşterilerine sundukları ürün ya da hizmeti almaya karar verdikten sonra her ortamda, en uygun koşullarda, güvenle ödeme yapabilmesini sağlamak. Dolayısıyla ödemeyi mobil ödeme veya fiziksel ödeme diye ayırmak, hatta ödemeyi ticaretin kendisinden ayırmak pek mümkün değil. Bütünleşik bakmamız lazım. Özetle müşteriler üye iş yerlerimize ödeme yapmak istiyorsa vadeli, peşin, taksit, çek, senet, kredi kartı, elektronik para, sadakat uygulamaları, cep telefonu faturası, kontör, faturaya vade, açık hesap ve benzeri şekilde, hangi yöntem ile yapmak isterse bunları tek bir kanaldan, iş yerinin alabilmesini sağlamak bizim vizyonumuz. Mobil tahsilatların da bu yönde evrileceğine inanıyoruz.

– Ödeal’ın BDDK’dan Ödeme Kuruluşu Lisansı aldığını biliyoruz ve bu lisansa sahip sadece 20 firma var; bu süreç nasıl gelişti?

BDDK ile sürdürdüğümüz başvuru sürecini bu yıl tamamladık. Bu lisans, çok hassas bir alan olan ödeme sektöründe, tüm yasal gereksinimlere uygun hizmet verdiğimizin BDDK tarafından da onaylaması anlamına geliyor.

– Ödeal sektöründe ilk olma özelliğine sahip ama bu pazar gittikçe kalabalıklaşıyor artan rekabet ve bu pazarın güncel durumu ile ilgili yorumlarınız nedir?

Ödeal olarak; bizimle aynı alanda faaliyet sürdüren firmaların olması rekabetten öte ilham verici. Teknoloji temelli, paraya dokunmayan ilginç ve yenilikçi çözümlerin ortaya çıktığını bizi de heyecanlandırıyor. “Rekabet geliştirir” mantığı çerçevesinde yaptığımız işi ve kaliteyi nasıl daha da artırabileceğimi ze yönelik çalışmalarımız hız kazanıyor.

@HandeArpaligil