ödüllü Acer Predator 21X Notebook

Tayvan Excellence ödüllü bilgisayar

Acer’ın Predator 21 X dizüstü oyun bilgisayarı, yarışmanın en büyük ödülü olan Tayvan Excellence Gold ödülünü kazandı. Bu ödüllü notebook’un özellikleri:

Acer’ın oyun alanındaki başarılı ürünleri arasında yer alan Acer Predator Z850 oyun projektörü de jüri tarafından Tayvan Excellence Silver ödülüne layık görüldü. Acer Swift 7 ultra-ince dizüstü bilgisayar, ProDesigner™ (BM320) monitör, XR382CQK kavisli monitör abUCbirleşik iletişim çözümü de dahil olmak üzere diğer birçok Acer ürünü de ödül alarak Acer’ın yarışmadaki toplam ödül sayısını altıya çıkardılar.

Predator 21 X dünyanın ilk kavisli 21 inç IPS ekrana (2560 x 1080) sahip bilgisayarı olarak zaten Berlin’deki IFA 2016’dan beri büyük ilgi görüyordu. Geniş açılı görüntüleme, 120Hz yenileme oranı, entegre Tobii göz takip teknolojisi, NVIDIA® G-SYNC™ teknolojisi ve SLI’da çift NVIDIA® GeForce® GTX 1080 grafik kartlarıyla, Predator 21 X AAA oyun deneyimini yeni ufuklara taşıyor.

Predator Z850 dünyanın oyun için tasarlanan ilk ultra geniş HD lazer projektörü. Predator Z850’nin 24:9 ultra geniş HD çözünürlüğü (1920 x 720) oyun deneyimini daha önce hiç olmadığı kadar genişletiyor. Geleneksel 16:9 ekran çözünürlüğü ile karşılaştırıldığında %50 daha geniş bir görüntü sunan Predator Z850, yalnızca 47 cm’lik bir mesafeden 120 inçlik bir ekran görüntüsü yansıtabilmesini sağlayan ultra yakın mesafeden yansıtma teknolojisine de sahip.

2017 Tayvan Excellence Ödülünü kazananlar yüzlerce Tayvan şirketinden gelen 1188 ürün arasından seçilirler ve sektör profesyonelleri tarafından Ar-Ge, tasarım, kalite ve pazarlama stratejisi gibi kriterlere karşı değerlendirilirler.

@HandeArpaligil