Ödüllü Hitachi Sanal Depolama Platformu

Hitachi Data Systems All-flash sanal depolama platformu Storage dergisinin seçtiği yılın ürünleri arasında yer aldı

Hitachi Sanal Depolama Platformu F800, fiyat, performans ve inovasyon açısından all-flash depolama sistemleri kategorisinde bronz ödül kazandı.

Hitachi Data Systems, TechTarget’ın sahibi olduğu Storage Medya Grubu’nun “2016 Yılın Ürünleri Ödülleri”nde Hitachi Sanal Depolama Platformu (VSP) F800 dizini ile all-flash depolama sistemleri kategorisinin kazananlarından oldu. VSP F800’ün, 6 rakibi arasında, flash-only tedarikçileri ve hibrit dizinlerin all-flash sürümlerini sunan tedarikçilerin ürünleri de yer aldı. All-flash sistem kategorisi kazananlarının kriterleri, inovasyon seviyesi ve performansın yanı sıra var olan ortamlara kolay entegre olmayı kapsıyor. Ek olarak, fonksiyonellik, fiyat ve yönetim kolaylığı da 2016’nın ilk üç all-flash sisteminin belirlenmesinde etkili oldu.

Pazarda bulunan birçok all-flash dizinleri sadece tek bir uygulamayı desteklerken, VSP F800 ise birçok uygulamayı destekleyerek üstün çalışma zamanı ve performans sağlıyor. Hitachi’nin flash-duyarlı Depolama Sanallaştırma İşletim Sistemi (SVOS) üzerine inşa edilen VSP F800, kapasite düşürme yetkinliği, hizmet kontrol kalitesi (QoS), sınıfının en iyi bulut katmanlama ve yüksek sayıda veri merkezi uygulamasıyla entegrasyon sağlıyor. Bu da VSP F800’ün üst düzey BT verimliliği ve maliyet tasarrufu için tek bir sistem üzerinde birçok uygulama iş yükünü toplama özelliği sayesinde gerçekleşiyor.

Tüm VSP F serisi, SSD yerine Hitachi’nin akıllı flash modülleri (FMD) üzerine inşa edilmiştir. FMD’ler, SSD’lere nazaran çok daha istikrarlı bir performans gösterirken, flash’la ilgili görevleri üstlenerek kontrolü yapanın üzerindeki yükü azaltıyor. 1.4 milyona varan IOPS sağlayan VSP F serisi, kurumların en yüksek işlem oranı talep eden uygulamalarını bile sorunsuzca çalıştırmalarına imkan veriyor. Sonuç olarak uygulama yanıt verme zamanları dizi denetleyicisinde veri azaltma işlemini yapmakla sınırlı olan geleneksel SSD tabanlı AFA’lardan çok daha hızlıdır. SVOS’teki veri azaltma özellikleri VSP F800’ü önemli bir 1,4 PB’lik efektif kapasiteye göre ölçeklendiriyor. VSP F Serisi’ndeki diğer sistemler VSP F400, F600 ve F1500 all-flash dizinleri kapsıyor.

Hitachi Data Systems, dünya çapında ürün desteği, çalışma sırasında veri taşıma hizmetleri ve hatalardan etkilenmeyen çözümler sağlama konusunda derin bir uzmanlığa sahip. VSP portföyü gelecek dönemde oluşacak, flash teknolojisinin artan iş yüklerinin karşılanması beklentisi için çözüm oluşturuyor.

Storage Magazine jürilerinden biri Hitachi VSP F800’ün, HDS’nin kanıtlı güçlendirilmiş dizinini temel aldığını söylüyor. Ayrıca fiyatının da VSP F800’ü iyi bir seçenek halinde getirdiğini belirtiyor.

@HandeArpaligil