Ofis Güvenliğini Arttıran Teknolojiler

HP ofis güvenliğini düşünüyor

Siber saldırıların hem şiddeti hem de sayısının arttığı artık bir gerçek; küçük işletmelerden global şirketlere tüm firmalar ofis güvenliğini dikkate alıyor.

Bu saldırıların çoğu ise ağ bağlantılı yazıcılar ve PC’ler gibi kullanıcı cihazlarını hedef alıyor. Öyle ki saldırganların sızdığı dizüstü ve masaüstü sayısı geçen altı yıl içerisinde iki kat arttı. Güvenlik artık yöneticilerin en büyük endişelerinden biri haline geldi.

Bu durumu dikkate alan HP, güvenlik açıklarının gözden kaçma riskinin fazla olduğu alanlarda güvenlik odaklı çözüm yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Örneğin şirket, bu ayın başında yazıcı portları üzerinden kurumların ağlarına yapılabilecek sızmaları önleyen yeni güvenlik çözümlerini açıkladı.



Ticari PC tarafında ise HP, sadece cihazları değil aynı zamanda kullanıcıların kimlik bilgilerini ve verilerini de koruyan Elite PC ailesi için geniş kapsamlı güvenlik çözümlerini de ortaya çıkardı. Günümüzde siber suçluların birkaç cepheden saldırılar gerçekleştirdiğinin de farkında olan HP sadece bilgisayar güvenliğini değil diğer yandan kullanıcıların kimlik bilgileri ve verilerini de koruyan güvenlik çözümleri sunuyor.

Artık şifrelerin hackerları tek başına durdurma konusunda yeterli olmadıkları biliniyor. Bu nedenle son yıllarda biyometrik, PIN ve akıllı kart gibi yeni kimlik doğrulama araçları popüler hale geldi. HP’nin HP Multi-Factor Authenticate, teknolojisi 7. nesil Intel® Core® işlemciler ile çalışan HP’nin Elite PC’lerinde Intel® Authenticate teknolojisi ile entegre şekilde güvenlik sunuyor. HP ve Intel’in bu alandaki ortaklığı güvenliği de bir üst seviyeye taşıyor.

@HandeArpaligil