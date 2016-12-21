Ofisler için HP’den Harika Çözümler

Ofisler için HP kurumsal ürünler tanıttı

HP bugün düzenlediği lansmanda ofisler için mobilite konseptine uygun çok ilginç ama kurumsal pazarı hedef alan ürünlerini tanıttı.

HP, iş dünyasında üretkenliği ve işlevselliği artıracak üç yeni ürünü Türkiye’deki kurumlara sunuyor. HP’nin yeni nesil mobilite platformu HP Elite x3, HP’nin, çalışma ortamına iletişim ve iş birliğine dayalı çalışma anlayışını kazandıran, en küçük masaüstü bilgisayarı HP Elite Slice ve dünyanın ilk “mini” iş istasyonu HP Z2 Mini, 21 Aralık’ta düzenlenen basın toplantısında Türkiye’de ilk kez gün yüzüne çıktı.

Toplantıda konuşan HP Türkiye Genel Müdürü Filiz Akdede, şunları söyledi: “Kurumlar, çalışanlarına 7/24 uyumayan iş dünyasının şartlarına uygun teknolojiler sunarak maliyetlerini düşürebiliyor ve üretkenliklerini artırabiliyorlar. Teknolojinin ve dünyanın çok hızlı değiştiği bir ortamda, hayata geçirdiğimiz yepyeni ürünleri Türkiye’deki kurumsal kullanıcılara sunmaktan büyük bir heyecan duyuyoruz. Tasarım, kolay kullanım, mobilite ve ergonomi odaklı bu yeni kurumsal ürünler, Türkiye’de birçok şirketin iş yapış şeklinde devrim yaratacak. ”

Windows 10 mobile’lı HP Elite x3, uygun dock’larla birlikte kullanıldığında phablet, dizüstü bilgisayar ve masaüstü bilgisayarın kullanım deneyimlerini tek cihazda buluştururken, kullanıcıların üretkenlik için kilit öneme sahip uygulamaları bu farklı cihazlardan sorunsuzca çalıştırmalarına da imkân tanıyor. Kullanıcılar Elite x3’ü masaüstü, dizüstü bilgisayar ya da mobil cihaz şeklinde kullanma tercihine sahip oluyor ve farklı ortamlara göre cihaz seçme kaygısından kurtuluyor. İletişim ve üretkenlik için tasarlanan modüler bilgisayar HP Elite Slice, kullanıcılarına tercihlerine göre bir masaüstü bilgisayar oluşturma imkânını tanıyor. Çalışma ortamına şıklık katarak üretkenliği artıran bu masaüstü bilgisayar ofis alanlarının tasarlanma şeklini de değiştiriyor. Yeni HP Z2 Mini iş istasyonu, son teknolojili elektroniklerden ev ve ofis binalarına kadar her şeyin tasarlanması için ideal bir ürün olarak öne çıkıyor. Piyasada bulunan tüm ticari mini bilgisayarlardan iki kat daha güçlü ve altı adet ekranı destekleme kapasitesine sahip HP Z2 Mini, akustik, performans ve iş kritik güvenilirlikten fedakarlık yapmak istemeyen, bununla birlikte daha küçük donanımlara ihtiyaç duyan milyonlarca CAD kullanıcısı için tasarlandı.

@HandeArpaligil