Önemli Bir Yenilik PowerPoint de

Bu yenilik PowerPoint için çok önemli

Microsoft iş hayatlarında sunumlar üzerinde çalışanları düşünerek gerçek zamanlı iş yükü paylaşımını duyurdu. Bu yenilik PowerPoint kullananlar için hayati!

Sunumlar üzerinde birden fazla kişinin çalışması gerektiği durumları düşünen Microsoft kimin hangi slaytı düzenlediğini ve canlı olarak slaytta yazılanları okuyabilecek. Bu özellikten sadece Office Insider programının üyeleri faydalanabilecek. Şu anda program hazırlık aşamasında ama yapılan açıklamaya göre hedef daha pratik ve geniş bir paylaşım ağı kurabilmek. Güzel özelliklerden biri de siz bilgisayar başında değilken o sunum dosyasında yapılan çalışmaları size bildirecek. güncellemeleri, kullanıcılar masada olmadığı zaman neler olduğunu haber verecek. Aynı bildirimi Android ve iOS üzerinden de Excel, PowerPoint ya da Word dosyaları için alabileceksiniz.

@HandeArpaligil