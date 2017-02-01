Online Alışverişin Tercih Sebepleri

Mağazadan mı Internet’ten mi alışverişi tercih ediyorsunuz?

E-ticaret sitelerinde sunulan seçeneklerin fazlalığı, mağazaya göre indirimli alışveriş yapma fırsatı online alışverişin tercih edilmesini sağlıyor. İşte bu tercihin sebepleri:

Onlarca çeşidin yanında online alışverişte bir de daha uygun fiyata ürün bulmak hepimize inanılmaz heyecan veriyor. İnternet üzerinden araştırma yapan bir çok tüketici online olarak istedikleri ürünlere hemen sahip olabiliyorlar. Hem keyifli, konforlu ve güvenli alışveriş yapıyorlar hem de çok uygun fiyat avantajlarına sahip oluyorlar. Beğendiğimiz bir ürünü incelerken sunulan “ikinci ürüne yüzde 50 indirim” veya alternatif olarak yanında bir hediye ürün vermek gibi kampanyalar tüketiciye çok cazip geliyor.

Alışveriş yapmak adeta hepimiz için bir tutku, zamanımız ise dar. Bazen hediyeyi son dakikaya bırakmak, bazen de avm’lerde harcanan zamanın aileye tercih edilmesi online alışverişe yönelmemizde en büyük nedenler arasında. Gelişen teslimat sistemleri ile artık bilgisayar başından aldığımız bir ürün aynı gün ve hatta saatler içerisinde kapımızda olabiliyor. Neyse ki seçebileceğimiz teslimat yöntemleri sayesinde hızlı, hasarsız haftanın her günü 7/24 hizmet veren teslimat tercihi de yapabiliyoruz. Tüketicilerin ihtiyaçları doğrultusunda onları hoşnut edecek fikirden yola çıkarak kurulan yeni nesil teslimat sistemi Pit Start, aynı gün içerisinde farklı teslimat alternatifleriyle siz nereye isterseniz oraya teslim ediyor.

“İnanılmaz yoğunum, evden çıkamıyorum alışveriş yapmaya zamanım yok” diyen tüketiciler, mobil uygulamalar üzerinden e-ticaret sitelerine veya mağazaların internet sitesine giriş yaparak alışveriş yapabiliyor. Koştur koştur mağaza gezip zaman kaybetmek istemeyen tüketiciler, tek bir tuşla cep telefonları üzerinden diledikleri ürünlere hemen kavuşabiliyor.

İhtiyacımız olan ürün farklı mağazalarda satışta ise, hemen kısa bir internet araştırması ile karşılaştırma yapabilme imkanımız var. Bunun için mağaza mağaza dolaşmamıza gerek yok.

Yoğun iş yaşamı ve şehir hayatı içerisinde bir de avm’lerde uzun kuyruklar beklemek tüketiciyi online alışverişe yönlendiren bir diğer neden oldu. Ev konforundan oturduğumuz yerden online alışveriş yapmak her zaman daha cazip geliyor.

Çok fazla nakit paranız yok veya kredi kartınızı unuttunuz. Fakat mağazadaki ürünü de çok beğendiğiniz. Ezberlenen kredi kartı bilgileriyle hemen o markanın internet sitesine girerek tek bir tuşla ürüne sahip olmanın verdiği mutluluk anlatılmaz yaşanır. Üstelik taksit avantajları hatta daha da indirim imkanını görmek bizi heyecandan havalara uçuruyor.

@HandeArpaligil