Online Televizyon Platformu puhutv Çok Sevildi

Türkiye puhutv’yi sevdi

Doğuş Digital tarafından hayata geçirilen online televizyon platformu puhutv, ilk orijinal içeriği “Fi” dizisi yayınlanmadan büyük bir başarıya imza attı. puhutv, iki ay gibi kısa bir sürede 6.5 milyon tekil ziyaretçiye ulaştı.

puhutv’nin kullanıcılarına yönelik kampanyalarında ve söylemlerinde kaliteli ve popüler güncel içeriklerle beraber Fi gibi orijinal içeriklerini de ücretsiz sunacağını taahhüt etmesinin ardından son 2 ayda tüm ziyaretler sonucunda 12 milyon saat video izlendi ve bu izlemelerin %40’ı mobil cihazlardan gerçekleşti.

Dizi veya filmler gibi, üyeliği de ücretsiz olan puhutv’ye üye olmanın; izlenen içeriği kullanılan bütün cihazlarda kalınan yerden takip edebilme ve kullanıcının sevdiği içerikleri hatırlayıp kendi tercihlerine göre içerik sunmak gibi “kişiselleştirilmiş kullanıcı deneyimini” üst düzeye çıkaran avantajları var.

Yüksek görüntü kalitesine sahip, popüler ve güncel içerikler sunmayı hedefleyen puhutv, “izleyicisini tanıyan televizyon” anlayışını benimsiyor. Mobil cihazlardan da izlenilebilen puhutv, bu deneyimi zaman ve mekândan bağımsız, tüm ekranlarda özgürce yaşama imkânı sağlıyor. puhutv COO’su Heni Hazbay, puhutv’nin, geleneksel televizyona alternatif değil değişen izleme alışkanlıklarına yönelik, tamamlayıcı bir mecra olduğunu söylüyor.

Tamamen ücretsiz olan puhutv’de izleyiciler, yüksek rating alan güncel prime time dizileri, günümüz Türk Sineması’nın popüler filmlerini, unutulmaz Yeşilçam klasiklerini ve Türk yönetmen sinemasının seçkin eserlerini bulabiliyor. Çok yakın zamanda ise çocukların ilgiyle izlediği çizgi filmler yüksek görüntü kalitesiyle ve tek parça olarak izlenebilecek. Türkiye’nin önde gelen yapım şirketleri ve televizyon kanalları ile yapılan anlaşmalar sonucunda puhutv, toplam 10.000 saatten fazla lisanslı içeriğe ev sahipliği yapıyor. İçeriklerin, her geçen gün arttırılması planlanıyor.

@HandeArpaligil