ÖTV Mayıs’a Kadar Sıfırlandı

Hangi ürünlerde ÖTV sıfırlandı?

Güzel bir müjdeyi sizlerle paylaşmaktan dolayı sevinçliyiz; 30 Nisan’a kadar bazı ürünler için ÖTV oranı sıfırlandı. Bu ürünlerin listesi haberimizde:

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanarak resmiyet kazanan Bakanlar Kurulu kararına göre, klima, buzdolabı, derin dondurucu, gazla çalışan su ısıtıcı, termosifon, çamaşır makinası, çamaşır kurutma makinası, bulaşık makinası, elektrik süpürgesi, gıda ve meyve presleri ile elektrikli küçük ev aletleri için ÖTV oranı 30 Nisan’a kadar sıfır olarak belirtildi.

Aynı Bakanlar Kurulu kararıyla, ahşap ve plastik mobilyalar, koltuklar ve büro mobilyalarının ÖTV oranı da 30 Nisan’a kadar yüzde sekize indirildi. Yapı ruhsatı 1 Ocak 2013 ile 31 Aralık 2016 arasında alınmış ev inşaatları ile kamu tarafından ihalesi 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yapılan konut inşaatı projeleri için de; metrekare vergi değeri 500 TL – 1,000 TL arasında olan konutların teslim ve satışında KDV’nin yüzde sekiz olacağı belirtildi. Dip not olarak şunu da belirtelim metrekare vergi değeri 1,000TL ve üzeri olan evlerin tesliminde uygulanacak KDV oranı eskisi gibi yüzde on sekiz olarak devam edecek.

Gross tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri, yatlar, kotralar ve teknelerden alınan ÖTV de herhangi bir süre sınırlaması olmaksızın sıfırladı. Dönem dönem farklı ürünlerde yapılan süreli bu ÖTV indirimleri her zaman bu tür ürünlere olan ilgiyi arttırmayı başarmıştır. Benim tahminim bu üç aylık süreçte beyaz eşya, konut ve küçük ev aletlerinin satış grafikleri olumlu şekilde etkilenecektir.

@HandeArpaligil