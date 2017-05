Overwatch yaklaşık olarak bir sene kadar önce 24 Mayıs 2016 tarihinde piyasaya çıkarılmıştı ve oyunda bir yıl geride kaldı bile.

Overwatch birinci yılı için Blizzard bir video yayınladı ve ayrıca oyun içi etkinlikte düzenliyor. Etkinlik 23 Mayıs tarihinde başlayacak ve 12 haziran tarihine kadar sürecek. Şirket etkinlik tarihi yaklaştıkça daha fazla detay açıklayacak.

Etkinlikte yeni hareketlerin, spraylerin, seslerin ve en önemli kıyafetlerin olması bekleniyor. Oyun içi bu özelliklerin yanı sıra oyunun PS4, Xbox One ve PC için de Game of the Year versiyonu da çıkacak. Bu versiyonda oyunun yanı sıra Origins Edition ve 10 ücretsiz eşya kutusu yer alacak.

Oyunun bu versiyonunu alan oyuncular aynı zamanda Diablo III, World of Warcraft, Star Craft Iı ve Heroes of the Storm gibi diğer Blizzard yapımı oyunlarda Overwatch temalı eşyaların sahibi olacak. Blizzard ayrıca oyunu 26-29 Mayıs tarihleri arasında ücretsiz erişime açacak.