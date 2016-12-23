Oyun Keyfinizi Nasıl Arttırabilirsiniz?

Oyun keyfinizi Monster sizin yerinize düşünüyor

Oyun keyfinizi ne kadar önemsiyorsunuz? Oyun oynayanların seçeceği ürünler de bu keyiflerini ciddi anlamda etkileyebiliyor.

Monster, kurulduğu ilk günden beri oyuncuların yoğun bir ilgisi ile karşılaşıyor. Gerek Türk, gerekse yabancı oyuncular tarafından gün geçtikçe daha fazla tercih edilir hale gelen Monster oyun bilgisayarı modelleri, profesyonel oyuncuların vazgeçilmezler aksesuarlarından biri halini alıyor. Oyun dünyasında devrim niteliğinde sayılabilecek özelliklere sahip bu canavar oyun bilgisayarları ile eşsiz bir bilgisayar deneyimi elde edebilir, oyunculuk yeteneklerinizi gösterebilirsini z. Günümüzde oyunların çok daha yüksek sistem gereksinimlerine ihtiyaç duyması, herkesin bildiği bir gerçek. Gerek destansı grafikler gerekse çok yönlü oynanış gibi parametreler için gün geçtikçe artan sistem özelliklerine ihtiyaç duyan oyunlar, özellikle oyun için bir bilgisayarınız yoksa, işkence halini alabilmekte. Düşük FPS değerleri, donan ekranlar, takılan karakterler ve daha birçok problem, düşük sistem gereksinimin karşımıza çıkardığı problemlerden. Tüm bunların üzerine bir de ısınma problemi olan bir bilgisayarınız varsa, zaten oyunu oynamak dahi işkence halini alabiliyor. Türk oyuncularının bu durumunu değiştirmek için kurulan ve temellerini yine oyuncuların oyun kalitesini arttırmak üzerine kuran Monster da, tam olarak bu noktada devreye giriyor. Monster’ın en önemli özelliği, masaüstü bir bilgisayarın tüm gücünü, dizüstü bir bilgisayara sığdırabiliyor olması. Aksiyonu kesintisiz, grafikleri maksimum hale getirmek için her geçen gün yeni donanımları bünyesine ekleyen Monster oyun bilgisayarları, en gelişmiş aksamları bir araya getirerek, oyuncular için kusursuz bir ortam yaratıyor. En yeni nesil Intel işlemcilere, en gelişmiş Nvidia ekran kartlarına, yüksek sistem ihtiyaçlarını karşılayabilecek Kingston bellek donanımları ya da veri aktarım hızınızı maksimuma çıkaracak SSD modellerine modellerinde yer veren Monster’ın gücü, piyasadaki tüm oyun bilgisayarlarını n üzerine çıkıyor. Aynı zamanda Monster modellerinde, birbirinden farklı oyuncu özellikleri bulunmakta. Her bir modelin Türk mitolojisindeki canavar isimlerinin adını taşıdığı Monster, birbirinden eşsiz akşamlarla, kullanımınıza en uygun, kişiselleştirile bilir oyun bilgisayarını tasarlamanızı hedefliyor. Bir marka ya da modelin core özelliklerini, ilave SSD, bellek ya da farklı aparatlar ile zenginleştirebil eceğiniz seçenekler sunan Monster, sizin için en doğru modeli rahatlıkla ortaya çıkarıyor. Monster oyun bilgisayarlarını n bir diğer önemli özelliği de, etkin bir müşteri hizmetleri ağına sahip olması, ekranınızda oluşacak en küçük bir pixel bozulmasında dahi rahatlıkla yardımınıza koşan müşteri hizmetleri, aynı zamanda telefonla teknik destek de sağlıyor. Hal böyle olunca, eski bilgisayarları bir kenara bırakmak ve yeni bir Monster modeli ile oyun tecrübenizi çok daha kaliteli hale getirmek son derece avantajlı hale geliyor. Modelleri detaylı olarak incelemek için web sitesini ziyaret edebilir, Monster oyun bilgisayarı fiyatları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

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