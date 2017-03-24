Oyun Pazarının Veri Merkezlerine Etkisi

Veri Merkezleri Online Oyun Sektörü ile Dönüşüyor

Türkiye’de her yıl yaklaşık yüzde 7 oranında büyüyen oyun pazarının ihtiyaçları veri merkezlerinin yüksek performans hizmetlerini geliştiriyor.

Hızla büyüyen oyun sektörü için yüksek performans, kesintisiz hizmet ve güvenlik konuları, son dönemde daha fazla önem kazanıyor. Özellikle Türkiye’de yaklaşık 29.3 milyon oyuncu bulunması ve Avrupa ortalamasının çok üstünde bir genç nüfus oyun sektörünü canlandırıyor. Türkiye, oyuna harcanan toplam süreye bakıldığında Polonya ve Rusya‘nın ardından üçüncü sırada yer alıyor.

Bu ihtiyaçları esnek çözümlerle ve en hızlı şekilde karşılyan Radore, oyun pazarındaki kurumlara veri merkezi altyapısını düşük maliyetlerle sunuyor. Türkiye’deki oyun pazarının hızla büyümesiyle oluşan talebin güçlü veri merkezlerine olan ihtiyacı arttırdığını belirten Radore Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kubilay Akyol, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Türkiye’de oyun pazarı her yıl yaklaşık yüzde 7 oranında büyüyor. Özellikle internet kullanımının yaygınlaşması ve akıllı cihazlarda donanım gerektirmeyen oyunların popülerleşmesi, oyun pazarının hacmini yükselterek, hızlı, güvenilir ve yüksek performanslı bir altyapı ihtiyacını ortaya çıkarıyor. Radore olarak biz de hızla büyüyen bu talebi karşılamak için kullanıcılara ihtiyaç duydukları tam yedekli interneti ve enerji altyapısını sunarak veri merkezimizde erişimi kesintisiz ve en hızlı şekilde sağlıyoruz.”

Yüksek performans gerektiren profesyonel oyunlar, performans ve yüksek hız beklentisini ön plana çıkarıyor. Hız dalgalanması yaşamamak için altyapı yatırımı gerektirmeyen veri merkezi hizmetleri de bu ihtiyaçlar doğrultusunda şekilleniyor.

Özellikle bulut tabanlı oyunların yaygınlaşmasıyla modern veri merkezleri, bulut bilişim sağlayıcılarıyla oyun sektörüne en yüksek standartlarda sunucu, depolama ve ağ teknolojilerine sahip bir BT altyapısı sunuyor.

Veri merkezleri, oyunların saldırılar nedeniyle kesintiye uğramasının engellenmesi ve yüksek network güvenliği sağlanması konusunda da aktif bir rol oynuyor. Bununla birlikte verileri korurken, önemli olan sistemlerin çalışmaya devam etmesini veya, kesinti durumunda,mümkün olan en kısa sürede yeniden çalışır hale gelmesini sağlamaları, oyuncular için çok daha güvenli ve keyifli bir oyun deneyimi sunuyor.

@HandeArpaligil