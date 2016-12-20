Oyun Severleri Sene Bitmeden Sevindirin

Oyun severleri düşünen Monster Notebook

Türkiye’deki oyun severleri yüksek performanslı oyun bilgisayarları ile bir araya getiren Monster yeni kampanyasıyla çocuklar ve ebeveynlerini mutlu edecek.

Monster Abra A5 V8.1.2 15.6″ oyun bilgisayarı, birbiriyle uyum içerisinde çalışarak en yüksek performansı sunacak bileşenler seçilerek oluşturulmuş; fakat aynı zamanda fiyatının da uygun olması sağlanmış. Bu model, gücünü 6. Nesil Intel® Core™ i7-6700HQ işlemciden alıyor. En yeni oyunları yüksek ayarlarda rahatlıkla oynayabileceğiniz bu oyun bilgisayarının performansını daha da yukarı taşımak isterseniz RAM’ini 32 GB’a kadar yükseltebilir, ilave SSD ve HDD depolama birimleri ekleyebilirsiniz.

Abra A5 V8.1.2’nin dışı da içi kadar etkileyici. Bu modelde yer alan 15.6 inçlik 1920×1080 piksel çözünürlükte IPS Mat LED ekran sayesinde aydınlık ortamlarda bile yansıma ve aşırı parlaklık gibi sorunlar yaşanmıyor. A5 V8.1.2’nin keskin hatlara sahip yenilikçi tasarımı, klavyesindeki ve ön yüzündeki kırmızı LED aydınlatmasıyla birleşince ortaya çıkan görüntüden gözlerinizi alamayacaksınız. Ayrıca bilgisayarınızı ikinci bir monitörle bağlamak isterseniz HDMI çıkışlı çoklu ekran desteği de mevcut. 2.8 kilo ağırlığında olan bu performans canavarını beraberinde hediye edilen 15.6” Monster taşıma çantasıyla gittiğiniz her yere götürebilirsiniz.

Abra A5 V8.1.2 oyun bilgisayarı firmanın tüm modellerinde olduğu gibi Monster’ın hızlı ve etkin satış sonrası desteğiyle birlikte geliyor. Monster’ın ürünlerine duyduğu güvenin göstergesi olarak çalıştıramadığınız bir oyun olursa 15 gün içerisinde koşulsuz iade garantisi mevcut. Ödeme ekranında “Öğrenciyim Sömestr İndiriminden Yararlanmak İstiyorum” seçeneğini işaretleyerek 3799 TL’ye sahip olabilirsiniz.

@HandeArpaligil