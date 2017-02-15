Oyunsever için LG’den 34 İnç Monitör

LG’den n11.com’a özel 21:9 ultra geniş ekran oyun monitörü

LG özellikle oyunseverler için tasarladığı geniş ekranlı modeliyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı üstelik LG’den bir hamle de satış anlamında geldi. E-ticaret satışına öncelik veren LG bu modeli ilk olarak da n11.com web sitesinden satışa açtı.

E-ticaret platformu n11.com’un Elektronik kategorisi kullanıcılarını ilklerle buluşturmaya devam ediyor. LG’nin sadece n11.com’a özel satışa açılan 21:9 ultra geniş ekran monitörü olağanüstü oyun deneyimi vadediyor.

LG’nin 34 inç (2560×1080) çözünürlüğe sahip, UltraWide oyuncu monitörü (34UM68) sadece n11.com kullanıcılarına özel satışa açıldı. Estetik tasarımı ve teknik özellikleriyle mükemmel bir oyun deneyimi vadeden 21:9 ultra geniş ekran oyun monitörü, n11.com’da 1.999 TL fiyatıyla satışa sunuluyor.

Akıcı görüntüyü 21:9 ultra genişin sunduğu zengin görüş alanıyla ekran yırtılması veya titremesi olmadan deneyimleme imkanı sunan monitör, yüksekliği ve eğimi ayarlanabilen ayak sayesinde rahat oyun ve çalışma imkanı oluşturuyor. Doğanın gücünden ve güzelliğinden esinlenen ArcLine, zarif bir estetik sezgiyle tasarımı tamamlarken, FPS, RTS, ve özel modlardan oluşan Oyun Modu her tarza göre farklı özelleştirilmiş oyun deneyimi sağlıyor. LG’nin sadece n11.com’a özel satışa açılan 21:9 ultra geniş ekran monitörü 34UM68 1.999 TL fiyatıyla satışta.

Diğer e-ticaret sitelerinden önce n11.com’da satışa sunulan bu monitör oyunseverler tarafından ilgiyle karşılanması beklenirken istenilen satış adetlerine ulaşılabilecek mi bekleyip göreceğiz.

@HandeArpaligil