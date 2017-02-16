Oyunseverlere indirim Müjdesi

Monster Notebooklarda n11.com’a özel anında yüzde 10 indirim müjdesi

Oyunseverler için tasarlanan Monster Notebooklar şimdi de n11.com e-ticaret websitesindeki indirim müjdesi ile kullanıcılarını sevindirmeyi hedefliyor. E-ticaret platformu n11.com, oyun tutkunları için tasarlanan, kesintisiz aksiyon ve nefes kesen performans vadeden Monster Notebooklara özel yüzde 10 indirim fırsatı sunuyor. Bir yıllık Office 365 bireysel abonelik içeren seçili Monster bilgisayarlarda Monster Gamer Mouse ve Mouse Pad hediyesine ek yüzde 10 indirim fırsatı sunan n11.com, kusursuz bir oyun deneyimi vadediyor.

E-ticaret platformu n11.com, kesintisiz aksiyon, gelişmiş ekran kartları ve en yeni nesil işlemcileri bir arada sunan oyun bilgisayarları markası Monster Notebooklara özel yüzde 10 indirim fırsatı sunuyor. Gamerları oldukça sevindirecek indirimin yanı sıra Monster Gamer Mouse ve Mouse Pad hediyesiyle n11.com, nefes kesen oyun performansı sunuyor.

Kusursuz bir oyun deneyimi sunan Monster Notebooklar, hızlı grafik ve mükemmel görüntü işleminin yanı sıra güçlü işlemcisiyle de rakiplerinden sıyrılıyor. Masaüstü bilgisayarın gücünü, diz üstü bilgisayarın işlevselliği ile birleştiren Monster oyun laptopları ile daha güçlü ve daha hızlı bir dönem başlıyor. Güçlü sistem özelliklerine sahip, performans tutkunları için özel olarak üretilmiş gaming laptoplar, e-ticaret platformu n11.com’un gamerlara özel sunduğu yüzde 10 indirim fırsatı ile nefes kesen bir oyun deneyimine dönüşüyor.