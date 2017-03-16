Panasonic’in Ekonomik Beyaz Tahta Modelleri

Panasonic uygun maliyetli beyaz tahta teknolojisini tanıttı



Panasonic, dijital beyaz tahta iletişimini iş ve eğitim dünyası için uygun fiyatlı hale getireceği belirtilen iki yeni dokunmatik panel ekranı piyasaya sürüyor.

Mevcut interaktif ekran serisini tamamlayan 75 inç 4K doğrudan LED panel (TH-75BQE1) ve 65 inç Full HD doğrudan LED panel (TH-65BFE1), USB ve HDMI veya VGA üzerinden PC’ye bağlandığında Panasonic’in Beyaz Tahta Yazılımı ile uyumlu oluyor.

10 noktaya kadar dokunma özelliğine sahip olan 400 cd/m2 interaktif paneller, dokunmatik kalem yanında büyüteç, spot ışığı ve geçici keçeli kalemlerle kolayca yazı yazılabilmesini sağlıyor. Ekranda ayrıca, USB aygıtlarında depolanan medyayı çözmek için basit bir USB bellek görüntüleyici de bulunuyor.

Panasonic’in Avrupa Pazarlama Yöneticisi Enrique Robledo, yeni seri ile ilgili olarak şunları söylüyor: “İnteraktif ekran serimiz, kolay kullanımıyla tanınıyor. Seriyi artık daha fazla sayıda kuruluşun alabileceği uygun fiyatlı bir hale getirdik. Beyaz tahta modu, aynı anda iki veya daha fazla kişinin yazabilmesini sağlıyor. Bu sayede PowerPoint® dosyaları düzenlenebilir ve yeniden kaydedilebilir. Masaüstü modu ise içeriği PC ekranında göründüğü şekilde yansıtıyor. Her ikisi de ortak öğrenme çalışmaları ve toplantılar için mükemmel seçenekler.”

İlgi çekici bu yeni beyaz tahta (TH-75BQE1 ve TH-65BFE1)modelleri 2017 ilkbaharında piyasaya sürülecek bakalım bu modellere olan ilgi ne seviyede olacak.

@HandeArpaligil