PayPal’in Dönüşü Muhteşem Mi Olacak?

PayPal’in dönüşü ne zaman?

Ani ve hızlı gidişi ile kullanıcılarını iş ortaklarını ve kısaca herkesi şok eden PayPal şimdi de dönüşü ile bizi tekrar şaşırtmayı başardı.

Haziran ayında herkesi şok edecek kadar ani bir kararla Türkiye’deki operasyonlarını bitiren PayPal şimdi de geri dönüş haberiyle gündemde. PayPal BDDK’dan lisans alamadığı için mecburen faaliyetlerini durdurmuştu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu PayPal’den Türkiye’de yapılan finansal verilerin Türkiye’de tutulmasını istemişti ama PayPal bu talebi reddetmişti. PayPal önce Cross Border adlı sistem sayesinde sınır ötesinden tekrar faaliyetlerini başlayacak ama zamanla sunucularını Türkiye’ye taşıyacak. PayPal’in bu aşamaları da BDDK tarafından biliniyor ve onaylanmış. Mart 2017’de PayPal tekrardan Türkiye’de aktif hale gelecek.

@HandeArpaligil