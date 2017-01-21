Pepee ile Vestel Çocuklar İçin Birarada

Pepee ile Vestel yeni temalı tabletler için buluştu

Türk yaratıcılığının eseri olan Pepee ile Vestel yaptıkları işbirliğinin eseri olarak minik teknoloji severleri Pepee temalı tabletlerle buluşturuyor.“Pepee: Birlik Zamanı” filminin Altın Sponsoru olan Vestel, özel olarak tasarladığı ve ürettiği tabletler ile çocukların çizgi film keyfini teknoloji ile buluşturuyor.

Vestel tabletler, Pepee’den Dedee’ye, Şila’dan Köpüş’e kadar sevilen karakterlerin bir arada olduğu görsel ile bezeli arka kapağıyla hem renkli, hem de eğlenceli bir kullanım sunuyor. Siyah ve beyazdan oluşan 2 farklı ön yüz renk seçeneği ile “Pepee: Birlik Zamanı” filmine özel üretilen tabletler 20 Ocak 2017 itibarıyla Vestel Satış Noktaları’nda ve www.vestel.com.tr adresinden tüketiciler ile buluşuyor.

Özel üretim Vestel tabletler, açıldığında kullanıcıyı karşılayan rengârenk ve eğlenceli Pepee temalı görsellerin yanı sıra değiştirilebilen arka plan görselleri ile de kişiselleştirilebiliyor. Ayrıca özel üretim tabletlerin içinde gelen ücretsiz Pepee uygulaması, sadece internet bağlantısı ile Pepee’nin internete yüklü tüm bölümlerini tek tuşla izlemeyi mümkün kılıyor.

Uygulama, her bir bölümün sonunda başka içeriklere otomatik olarak geçmesini engelleyerek de çocuklara güvenli internet deneyimi sunuyor. Gururla Yerli Pepee, “Pepee: Birlik Zamanı” filminde Türkiye’nin ilk akıllı telefonu Venus’ü, Vestel tableti ve Vestel televizyonları kullanıyor. Pepee dedesinin laboratuvarında ürettiği teknolojik sıcak hava balonu ile Türkiye semalarında kayboluyor. Bu uçan teknolojik balon ve Venus tabletiyle Pepee, Türkiye’nin saklı güzellikleri Adıyaman’daki Nemrut Dağı’nı, Urfa’daki Göbeklitepe’yi ve Ürgüp’teki Kapadokya’yı keşfe çıkıyor. Pepee’ye özel üretilen Vestel Tabletler, 20 Ocak 2017’den itibaren 249 TL fiyatıyla Vestel Satış Noktları’nda ve www.vestel.com.tr’de satışa sunuluyor.

@HandeArpaligil