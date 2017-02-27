Performans Canavarları Oyunseverleri Bekliyor

Dünya ile aynı anda Monster Notebook’un en yeni teknolojileri ile oyunseverleri buluşturmaya hazır

Şubat ayında bazı etkinliklerle oyun canavarlarını oyunseverleri ile buluşturan Monster, GTX 1050 ve GTX 1050Ti ekran kartlı oyun bilgisayarlarını satışa sundu.

Monster, tüm dünyadaki oyuncularla aynı anda aynı kalitede oyun oynama zevkini kullanıcılarına yaşatmak için Kaby lake kod adıyla çıkan 7. nesil Intel® Core™ i7 işlemcili, yüksek hızlı SSD depolama birimlerine ve GTX 1050 ve GTX 1050Ti grafik kartlarına sahip oyun bilgisayarlarını yüksek performans için en yeni tasarımla bir araya getirdi.

Son çıkan oyunları en yüksek detay seviyesinde oynarken, karanlıkta bile kendini belli eden beyaz aydınlatmalı klavyesi ve Full HD 1920×1080 piksel çözünürlükteki geniş açılı mat LED ekranı ile oyunun içinde olduğunuzu hissedeceksiniz.

Performans canavarlarından biri olan ABRA A5 V10.1’in performans incelemelerine ve oyun testlerine buradan bakabilirsiniz.

Abra A5 ve Abra A7 modelleri yenilenen tasarımlarıyla bu adreste ve Monster mağazalarında oyun tutkunlarını bekliyor.

Monster Notebook’un Şubat ayında #monsterlarcanlanıyor hastagiyle düzenlediği yarışamada, hayallerini kullanarak yarattığı tasarımla birinci olan yarışmacı Monster Abra A5 V8.1.2 oyun bilgisayarı nın sahibi oldu. Sizler de ilerleyen günlerde bunun gibi yarışmalara katılıp oyun canavarlarından birine sahip olma şansını yakalamak için Monster Notebook facebook sayfasını takip edebilirsiniz.

@HandeArpaligil