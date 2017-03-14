Philips’in Yeni Yıldızı Black Star

Philips TV’nin yeni serisindeki Black Star; şık, ince ve düz hatlarıyla öne çıkıyor!

Philips TV’nin yeni serisi birbirinden çarpıcı tasarımlarıyla fark yaratmaya devam ediyor. Philips’in merakla beklenen ince çerçeveli yeni serinin kahramanı Black Star; şık, ince ve düz hatlarıyla göz dolduruyor.

Ambilight ve Ultra HD teknolojilerini bir araya getiren Black Star, yaşam alanlarını renklendiriyor. Black Star, Philips TV yeni seride yer alan diğer ürünler gibi kusursuz keskinlik seviyesi ve en çarpıcı siyahları beraberinde getiren zengin bir renk paleti sunuyor. Görüntü iyileştirme, keskinlik, renk ve kontrast göz önüne alındığında genel performansta yüzde 50 gelişme gözlenen, üst düzey teknolojiye sahip Avrupalı tasarımıyla Philips TV’nin yeni serisi, tüm mekanlara stil ve zevk katıyor.

Black Star, Philips’in 55” boyutunda OLED ekrana ve siyahları simsiyah yapan UHD Premium özelliklere sahip olan ikinci televizyonu. Bu yeni model hareket, kontrast, renk, keskinlik ve kaynak gibi özelliklere odaklanarak gözlerdeki en hassas noktalara hitap ediyor. Canlı renkler ve Ambilight,, ekranın olduğundan daha büyük görünmesini sağlarken Pixel Precise olarak bilinen Philips 7502, 4K ultra ince LED ekranla uyumlu berrak sesi de beraberinde getiriyor. Philips 7502’nin yanı sıra ultra yüksek çözünürlükle dikkat çeken Philips 6412 ve uçuşuyormuş gibi görünen Philips 7002 modelleri de görsel şölenin birer parçası olmaya hazır.

Üç taraflı Ambilight teknolojisiyle kusursuz bir ahenk oluşturan dar çerçeve içerisindeki incecik gövde, Philips’in kendine özgü gözleri okşayan tasarım anlayışının bir göstergesi.

@HandeArpaligil