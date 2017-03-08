Platin Bilişim Kadın Mühendis Açığını Kapatacak

Platin Bilişim, siber güvenlik mühendis açığının her geçen gün arttığını söylüyor

Yıldız Teknik Üniversitesi’nde mühendis adayları ile buluşan Platin Bilişim, yeni nesil iş kolları hakkında gençleri bilgilendirdi. Kariyer koçluğu programı kapsamında elektronik ve bilgisayar mühendisliği öğrencileri ile bir araya gelen firma yöneticileri, gelecek yıllarda sektörde siber güvenlik mühendislerine olan ilginin artacağına dikkat çekti.

Türkiye’nin önde gelen kurumlarına “Bilgi Güvenliği Teknolojileri” konusunda profesyonel çözümler sunan Platin Bilişim, kurumsal sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekledi. Bugüne kadar birçok sivil toplum kuruluşu ile başarılı projelere imza atan firma, son olarak Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Fakültesi öğrencilerine siber güvenlik alanında yeni nesil meslekler hakkında bilgi verdi.

Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü’nde mühendislik öğrencileri ile bir araya gelen Platin Bilişim Genel Müdürü Ayhan Bamyacı ülkemizde ve tüm dünyada veri güvenliği alanında yetişmiş iş gücü açığını olduğunun altını çizerek, gençlere bu alanda kariyer yapmaları yönünde çağrıda bulundu.

“Bilgi teknolojileri son yıllarda çok gelişti ve uzmanlık alanlarına doğru evrilmeye devam ediyor. Eskiden yazılım/donanım iletişim olarak temelde 3 kola ayrılan bilişim teknolojileri artık onlarca dala ayrıldı. Güvenlik teknolojileri, ile ilgilendiğimizden bu konudaki gelişmeleri sizlerle paylaşmak isterim. Bilgi güvenliği konusu oldukça popüler. Her geçen gün, yeni ürünler ve teknolojiler ortaya çıkıyor. SOC-Security Operations Center- hizmetleri şu aralar çok popüler. Her geçen gün yeni gelişen dallarla beraber ileride çok daha fazla sayıda SOC mühendisi ortaya çıkacağını düşünmekteyiz. Bu mühendislerin bilgi güvenliği konseptine hakim, ürünler konusunda da bilgili olmaları gerekmektedir.

Görevleri bilgi güvenliği ihlallerini ve saldırıları saptamak ve önleme için gerekli tedbirleri almaktır. Altyapı tarafında, firewall, IPS, IDS gibi ağ güvenliği uzmanlıklarına ihtiyaç artacaktır. Bu terminoloji ve ilgili meslekler giderek gelişmektedir. Mühendislerimizin de bu gelişen teknolojilere ayak uydurmaları gerekmektedir” dedi.

@HandeArpaligil