Qualcomm CES 2017’de İddiasını Ortaya Koyacak

Qualcomm CES Fuarında yeni işlemcisini sergileyecek

Qualcomm CES fuarındaki standında en yeni üst seviye mobile platform işlemcisi ve X16 LTE modeme sahip Qualcomm® Snapdragon™ 835’i sergiliyor.

Snapdragon 835 işlemci, çığır açan performans ve üstün enerji verimliliği sunan 10nm FinFET işlem nodunu kullanan ilk mobil platform. Snapdragon 835; akıllı telefonlar, başa takılan VR/AR ekranlar, IP kameralar, tabletler, mobil PC’ler ve Win32 uygulama desteği ile birlikte Android ve Windows 10 gibi çeşitli işletim sistemleri ile çalışan diğer tüketici cihazların dahil olduğu üst seviye tüketici cihazlar için yeni nesil eğlence deneyimini ve bağlantılı bulut servislerini destekleyecek şekilde tasarlandı. Snapdragon 835 işlemcisinin ana bileşenleri içerisinde Gigabit Sınıf LTE bağlantı için bir entegre X16 LTE modem, entegre 2×2 802.11ac Wave 2 Wi-Fi, Bluetooth® 5 ve çoklu- gigabit bağlantı için opsiyonel 802.11ad bulunuyor. Geliştirilmiş işlem gücü ve performansı, yeni Qualcomm® Kryo™ 280 CPU ve Qualcomm® Hexagon™ 682 DSP ile desteklenen işlemci, makine öğrenimi için TensorFlow, görüntü işlemi için ise Halide desteği de sunuyor. Snapdragon 835 ayrıca, Qualcomm® Adreno™ görsel işleme alt sistemi için de önemli geliştirmelerle geliyor. Bu geliştirmeler içerisinde yeni Adreno 540 GPU ve yeni nesil kamera özellikleri için Qualcomm Spectra™ 180 görüntü sensör işlemcisi (ISP) de yer alıyor. Snapdragon 835 ile gelen diğer bir yenilik ise biyometrik ve cihaz doğrulama için geliştirilmiş güvenlik sunan Qualcomm Haven™ güvenlik platformu.

Qualcomm Technologies Başkan Vekili ve QCT Başkanı Cristiano Amon konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yeni Snapdragon amiral gemimiz, mobil sanal gerçeklik için artan talepleri karşılayacak ve her yerde bağlantı sunacak şekilde tasarlanırken ince ve hafif mobil tasarımları da destekliyor. Snapdragon 835, gigabit seviyesinde hız, üç boyutlu sürükleyici deneyimler sunmasının yanında üstün pil ömrü, geliştirilmiş multimedya ve sıra dışı fotoğraf çekimini destekleyen benzersiz bir teknoloji entegrasyonuna da sahip.” dedi.

@HandeArpaligil